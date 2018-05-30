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30.05.2018 18:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Белоснежный кот Ахилл из Эрмитажа, официальный оракул грядущего чемпионата мира по футболу, пришел в спортивную форму и сбросил около 900 граммов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ветеринарного врача котов Эрмитажа Анну Кондратьеву, лишний вес у Ахилла выявили зимой. И тогда же кота посадили на диету и велели заниматься спортом.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Несколько раз в день Ахилл в прямом смысле скачет, как белка в колесе. Дело в том, что именно по такому принципу  работает тренажер, выделенный оракулу для поддержания спортивной формы.

Похудевшего кота петербуржцы уже могли наблюдать во время недавно прошедшего Дня города.

А к матчам чемпионата мира кот готовится по-особенному. Предсказывать исход игры Ахилл будет двумя способами. Во-первых, он сможет выбирать лакомство из двух разных мисок, символизирующих стран-участниц. Куда подойдет, той прогнозируется выигрыш. Если кот не захочет есть, для него соорудят два домика, которые также будут обозначать стран-участниц.

Таким образом Ахилл в прошлом году предсказывал исходы матчей Кубка Конфедераций и делал это довольно успешно, правильно определив исход трех из четырех проходивших в Петербурге игр.

В связи с особенностью проведения церемонии предсказаний сейчас Ахилл, который от природы отличается скромностью, вновь учится есть на людях и не бояться посторонних.

Хвостатому оракулу поручено предсказывать исходы всех матчей, проходящих в Петербурге. Прогнозы будут производиться в залах Эрмитажа.

Ну а после чемпионата мира Ахилл с большой вероятностью оставит почетную должность предсказателя: сотрудники Эрмитажа обещают найти ему заботливого хозяина, который любит кошек и футбол.

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