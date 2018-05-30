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30.05.2018 18:16
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Кубань" не получил лицензию и вылетел во второй дивизион

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Печальная новость для многих десятков тысяч поклонников краснодарской "Кубани" пришла сегодня из Российского футбольного союза (РФС): клуб из столицы края не прошел лицензирование и утратил возможность участия в первенстве ФНЛ в сезоне 2018-2019 годов.

Таким образом, желто-зеленые, если они вообще сохранят свой статус профессионального футбольного клуба, смогут принять участие только в турнире зоны "Юг" второго отечественного дивизиона. Отметим, что это произошло вскоре после того, как клуб отметил свое 90-летие.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Как известно, 11 мая РФС отказал в получении лицензии на выступление ФК "Кубани" и еще нескольким коллективам в участии в первенстве страны будущего сезона в РФПЛ и ФНЛ. По информации, помещенной на официальном сайте РФС, 30 мая состоялось заседание Апелляционного комитета по вопросам лицензирования клубов. На нем, к примеру, в связи с выполнением финансовых критериев ФК "Ростов" и ФК "Амкар" получили право выступить в премьер-лиге.

А вот "Кубань" (вместе с "Тосно" - между прочим, обладателем Кубка России-2018) оказалась в числе клубов, которые "ранее не получили лицензию РФС и не подали или отказались от апелляции". А значит, краснодарцы "утратили возможность участия в первенстве ФНЛ в спортивном сезоне 2018/2019 годов".

Корреспондент "РГ" после первого решения РФС, отказавшего желто-зеленым в получении лицензии, разговаривал с генеральным директором ФК "Кубань" Геннадием Крапивкой. Он тогда признался, что положение команды действительно серьезное, но более конкретно о судьбе когда-то самой популярной в крае команды он будет готов конкретно поговорить "дней через десять". В данный момент гендиректор недоступен для получения официального комментария.

Судя по всему, финансовые потрясения, которые сопровождали клуб (он принадлежит администрации Краснодарского края) на протяжении двух последних сезонов, желто-зеленым преодолеть так и не удалось. И теперь команда, еще совсем недавно успешно выступавшая в Лиге Европы и РФПЛ, скатывается в низший второй российский дивизион.   

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