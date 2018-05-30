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30.05.2018 19:43
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Краснодарский футбольный клуб "Кубань", который не получил лицензию РФС и вылетел во второй российский дивизион, выступил с официальным заявлением по этому поводу.

"Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, - говорится в этом документе, опубликованном в среду вечером на официальном сайте команды. - Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС - под большим вопросом".

Футбольный клуб "Ростов" получил лицензию РФС

Из этих слов следует, что в настоящий момент даже выступление "Кубани" в первенстве страны в зоне "Юг" второго дивизиона находится под большим сомнением. Как сообщил "РГ" источник в команде, велика вероятность того, что клуб уже в ближайшее время из-за громадных долгов будет объявлен банкротом, расформирован и продолжит свои выступления (в родной желто-зеленой форме, но, не исключено, под другим названием) среди любительских команд в чемпионате Краснодарского края.

Как уже сообщалось, 30 мая состоялось заседание Апелляционного комитета Российского футбольного союза по вопросам лицензирования клубов. "Кубань" оказалась в числе клубов, которые "ранее не получили Лицензию РФС и не подали или отказались от апелляции". А значит, краснодарцы "утратили возможность участия в первенстве ФНЛ в спортивном сезоне 2018/2019 годов".   

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