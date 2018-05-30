На Кубани снимут мистическую кинокомедию "Белая"

На Кубани пройдут съемки короткометражной комедии "Белая", повествующей о приключениях молодого мистика. Об этом создатели фильма рассказали на презентации проекта в одном из кинотеатров Краснодара. Сценарий будущей ленты написала краснодарская сценаристка Светлана Бондарь, много лет проработавшая в крупной телекомпании краевого центра. Съемки планируют провести в живописных окрестностях станицы Ставропольской, а также в Кавказском биосферном заповеднике.

По словам сценариста (она же и режиссер картины), "Белая" - необычная киноистория. В центре сюжета молодой столичный мистик по имени Захар. После одного из своих астральных путешествий с ним стали происходить разного рода неприятности. За помощью он решил обратиться к ведьме Вере, живущей отшельницей у реки Белая. Захар селится в ее доме, где Вера обитает с дочерью Настей.

- С одной стороны, тема мистики актуальна - энергетическими практиками не увлекается только ленивый, а с другой - неоднозначная, - говорит Светлана Бондарь. - Но я решила взглянуть на этот вопрос иначе. В наши дни грань между мистикой и наукой истончилась, ведь зачастую явления, которые человек не может объяснить, он помещает в разряд мистических. И у нашей главной героини Веры в конце фильма действительно выявляются необычные способности. Она говорит именно об этом, что все вокруг - энергия, надо только уметь ею пользоваться.

В проекте участвуют как московские актеры и режиссеры, так и краснодарские. В главной роли - заслуженная артистка Кубани, ведущая актриса Краснодарского молодежного театра Людмила Дорошева.

Кстати



Эта загадочная получасовая комедия уже привлекала внимание многих профессионалов и любителей кино. В апреле сценарий фильма вошел в шорт-лист Московского питчинга дебютантов, проходившего в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля. В шорт-лист конкурса короткометражного кино вошли 7 из 314 работ. На питчинге авторы презентовали фильм будущим инвесторам.