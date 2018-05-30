Пробки на трассе М-4 в Ростовской области ликвидируют к ЧМ-2018

Ремонтные работы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, которые спровоцировали продолжительные автомобильные заторы в Каменском и Красносулинском районах, будут завершены до начала ЧМ-2018. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

- В круглосуточном режиме ведутся работы на участке с 950 по 974-го километров трассы М-4. Они выполнены на 40 процентов, и к 10 июня работы планируют завершить, - уточнили в организации.

В таком же режиме производится замена верхнего слоя дорожного покрытия на 930-м километре трассы М-4 - на мосту через Северский Донец в районе Каменска-Шахтинского. Их также планируют завершить к началу мирового первенства.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта федеральной трассы на М-4 "Дон" образовались многокилометровые заторы машин. Средняя скорость движения согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" составляет от 2 до 7 километров в час. Для решения проблемы в Каменском, Красносулинском районах и городе Каменске-Шахтинском будут развернуты пункты помощи для водителей и пассажиров. Там есть возможность получить воду, зарядить телефон и воспользоваться медицинской помощью.

Координировать меры решения сложной обстановки на трассе М-4 "Дон" поручено заместителю губернатора области Владимиру Крупину.