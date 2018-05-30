На Дону из-за пробок на трассе М-4 откроют пункты помощи водителям

В Ростовской области из-за автомобильных заторов на трассе М-4 "Дон" региональные власти развернут пункты для оказания помощи застрявшим в пробке водителям и пассажирам автобусов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Дорожные работы на двух участках федеральной автомагистрали - в Каменском и Красносулинском районах области - ежесуточно собирают многокилометровые заторы из транспорта, который движется с севера на юг страны и в обратном направлении", - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что средняя скорость движения согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" составляет от 2 до 7 километров в час. Положение усугубляется повышенным автомобильным трафиком из-за начавшегося сезона отпусков.

Для решения проблемы региональные власти на подъезде к Ростовской области установили информационные щиты с сообщением о ведущихся дорожных работах и возможных объездных маршрутах через Волгоградскую область. Кроме того, на ремонтируемых участках М-4 "Дон" будет увеличено количество экипажей ГИБДД, которые займутся регулированием движения.

В Каменском, Красносулинском районах и городе Каменске-Шахтинском будут развернуты пункты помощи застрявшим в пробке водителям. В этих пунктах будет возможность получить воду, зарядить телефон, воспользоваться медицинской помощью. Координировать меры решения сложной обстановки на трассе М-4 "Дон" поручено заместителю губернатора области Владимиру Крупину.