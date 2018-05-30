Власти: Крымский мост решает проблемы, а не создает

Вопреки заявлениям официальных представителей украинской власти Крымский мост не только не создает никаких проблем, но напротив, их решает. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский, комментируя слова постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина.

Украинского чиновника Полонский назвал "фейковым руководителем несуществующего территориального образования", а его слова попыткой выдать желаемое за действительное. На самом деле никаких проблем связанных с мостом нет и не может быть, подчеркнул вице-премьер крымского правительства.

- Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился, - сказал Дмитрий Полонский.

Парламентарий Республики Крым Владислав Ганжара расценил заявления официальных представителей Киева по поводу проблем, якобы связанных с Крымским мостом, как свидетельство полнейшей агонии. По мнению депутата, Киев раздражает тот факт, что мост построен и сдан в эксплуатацию досрочно, но это не мешает тысячам россиян ежедневно пользоваться новым транспортным переходом через Керченский пролив.

Накануне украинский чиновник Борис Бабин заявил, что мост негативно влияет на торговое судоходство в проливе. В чем именно это выражается, Бабин не уточнил. Помимо этого, по мнению чиновника, любой инцидент с судами, движущимися через пролив, может привести к "необратимым последствиям" для моста.