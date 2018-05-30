Малокомплектную школу № 33 поселка Кытлым, расположенного в 450 километрах от Екатеринбурга, окончила единственная одиннадцатиклассница.

После экзаменов в 9-м классе стало ясно: Саше Крючковой нужно учиться дальше и поступать в университет - ей вручили красный аттестат. Вопрос, оставаться в школе или нет, решался просто, если б не одно но: девочка завершала основное образование вместе с тремя мальчишками, а в десятый класс ей предстояло идти одной. Два парня поступили в колледж, еще один переехал в другой регион. Ближайшая школа - в Карпинске, а это 60 километров по тогда еще грунтовой дороге.

- Помню, я сразу подумала: "А вдруг не приживусь в новом коллективе?". Как правило, в старших классах довольно сложно найти друзей. А здесь все родное, - рассказала Саша.

Ее родители, военный и воспитательница детского сада, даже обрадовались, когда узнали, что дочка на уроках будет общаться один на один с учителями. Чтобы исполнить свою мечту - стать экономистом, девушке предстоит сдать профильный экзамен по математике, обществознание и русский язык. Отсутствие одноклассников на душевное равновесие ученицы не повлияло, хотя, признается, было не очень комфортно. Зато два года фактически с десятью репетиторами!

Как рассказала директор школы Лия Панина, поблажек Александре не давали, даже не сократили расписание: с понедельника по пятницу - семь уроков, в субботу по три-четыре. Впрочем, у Саши стремление к знаниям с малых лет. В первом классе она проучилась всего две недели, после чего учителя поняли: девочке скучно. Саша умела читать, считать, знала английский алфавит и некоторые иностранные слова. И ее перевели во второй класс. Довольно быстро освоилась и там.

- Дети есть, значит, будем их учить независимо от количества, - говорит Лия Панина, искренне недоумевая, почему Сашей Крючковой так заинтересовались СМИ. - Сейчас школу посещают 120 учеников, среди них 24 первоклассника и три десятиклассника.

На финансирование директор не жалуется и радуется, что времена, когда зарплату педагогам платили за количество учеников, прошли. Примерно пять лет действует окладная система: сколько бы детей ни было в классе - хоть один, как училась два года Саша Крючкова, это не влияет на зарплату.

В 2018-м в школу записалось 28 первоклассников. По меркам малокомплектного образовательного учреждения - два полных класса, поскольку один кабинет вмещает только 14 учеников.

Досье "РГ"

До 80-х годов прошлого века в Кытлыме добывали драгоценные металлы, месторождение открыли еще в царские времена. Запасы золота и платины давно иссякли, и сегодня из всей "промышленности" в поселке только лесопилка. Зато довольно большая воинская часть. Вот почему из школы, кроме учеников, уходят и педагоги: мужей переводят на другое место службы. В 90-е, как и большинство уральских поселков, Кытлым захватили разруха и запустение. Школа была очень старой и к тому же деревянной. В один несчастный день она сгорела, и ребят перевели учиться в здания местной администрации и клуба.

К 2010 году отстроили новую школу. Оснащение - по стандарту: компьютерный класс, компьютеры для каждого учителя, конструктор для кружка робототехники, проекторы и интерактивные доски. И полный комплект учебников каждому ученику.