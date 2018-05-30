Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии
Через неделю после окончания сезона - 20 мая - российская сборная отправилась в городок Нойштифт, чтобы подготовиться к ЧМ-2018. Неделю с небольшим игроки были под серьезными нагрузками, что объяснимо. Все-таки в этот период важнее всего подтянуть именно физику, привести всех к одинаковому состоянию. Чем и занимался тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым.
На фоне усталости трудно выдать искрометный футбол. В чем мы и убедились в игре с Австрией. И все же немного удивило, насколько легко порой хозяева создавали моменты у ворот Игоря Акинфеева. И насколько невнятно смотрелись наши в атаке. За весь матч Россия лишь раз была близка к голу. Произошло это во втором тайме, когда Федор Смолов промахнулся с убойного положения.
В остальном преимуществом владели австрийцы. Единственный мяч на 28-й минуте забил Алессандро Шепф. Ассистировал ему доставивший немало проблем нашим защитникам Марко Арнаутович. Во второй половине Черчесов пытался заменами повлиять на игру, но ни Алан Дзагоев, ни Алексей Миранчук с Артемом Дзюбой никак себя не проявили.
Из положительных моментов можно отметить разве что возвращение в сборную Сергея Игнашевича. Он стал самым возрастным футболистом в истории национальной команды СССР/СНГ/России, обойдя легендарного Льва Яшина. В день встречи с Австрией Игнашевичу исполнилось 38 лет и 320 дней. А Яшин установил рекорд в 1967 году в матче с Грецией. На тот момент его возраст составлял 37 лет и 267 дней.
Добавим, что уже в следующий понедельник сборная России проведет последний контрольный матч в преддверии ЧМ-2018. В соперниках у команды Черчесова будет Турция.
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