Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
30.05.2018 23:46
Рубрика: Спорт

Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии

Национальная команда России провела предпоследнюю игру перед стартом домашнего чемпионата мира. В контрольном матче в Инсбруке наши футболисты уступили Австрии - 0:1.
Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Через неделю после окончания сезона - 20 мая - российская сборная отправилась в городок Нойштифт, чтобы подготовиться к ЧМ-2018. Неделю с небольшим игроки были под серьезными нагрузками, что объяснимо. Все-таки в этот период важнее всего подтянуть именно физику, привести всех к одинаковому состоянию. Чем и занимался тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча

На фоне усталости трудно выдать искрометный футбол. В чем мы и убедились в игре с Австрией. И все же немного удивило, насколько легко порой хозяева создавали моменты у ворот Игоря Акинфеева. И насколько невнятно смотрелись наши в атаке. За весь матч Россия лишь раз была близка к голу. Произошло это во втором тайме, когда Федор Смолов промахнулся с убойного положения.

В остальном преимуществом владели австрийцы. Единственный мяч на 28-й минуте забил Алессандро Шепф. Ассистировал ему доставивший немало проблем нашим защитникам Марко Арнаутович. Во второй половине Черчесов пытался заменами повлиять на игру, но ни Алан Дзагоев, ни Алексей Миранчук с Артемом Дзюбой никак себя не проявили.

Из положительных моментов можно отметить разве что возвращение в сборную Сергея Игнашевича. Он стал самым возрастным футболистом в истории национальной команды СССР/СНГ/России, обойдя легендарного Льва Яшина. В день встречи с Австрией Игнашевичу исполнилось 38 лет и 320 дней. А Яшин установил рекорд в 1967 году в матче с Грецией. На тот момент его возраст составлял 37 лет и 267 дней.

Добавим, что уже в следующий понедельник сборная России проведет последний контрольный матч в преддверии ЧМ-2018. В соперниках у команды Черчесова будет Турция.

Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет
Новости чемпионата
Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии 00:56
Как будет работать московский транспорт во время ЧМ-2018 30.05.2018
Матч с Уругваем может стать решающим для России на групповом этапе 30.05.2018
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 30.05.2018
Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира 30.05.2018

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира

Лионель Месси признался, что не считает Аргентину фаворитом предстоящего чемпионата мира. Что касается соперников по группе, то больше всего Месси опасается нигерийцев. Также Лео считает, что Аргентине будет жизненно важно победить в первом матче

Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет 30.05.2018

Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет

Конкуренция за место в составе не должна иметь значения для игроков сборной России перед домашним ЧМ-2018. Об этом, а также о весельчаке Дзюбе, о строгом Капелло, о впечатлениях от Бразилии и о многом другом "РГ" рассказал полузащитник нашей национальной команды Александр Самедов

Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу 28.05.2018

Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу

В среду сборная России по футболу проведет первый контрольный матч перед чемпионатом мира. В Инсбруке команда Станислава Черчесова встретится со сборной Австрии. После чего вернется в Москву, и продолжит тренировки на базе в Новогорске

Станислав Черчесов: Готовность надо улучшать, но при этом не навредить 27.05.2018

Станислав Черчесов: Готовность надо улучшать, но при этом не навредить

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к чемпионату мира. Он отметил состояние отдельных игроков и подчеркнул, что в тренировочном процессе важно не навредить футболистам