Совфед обратится в кабмин в связи с ростом цен на бензин

Совет Федерации намерен направить официальные письма в правительство в связи с резким ростом цен на бензин. Такое решение было принято на пленарном заседании палаты.

Ранее Росстат сообщил, о том, что цены производителей на автомобильный бензин в апреле текущего года выросли на 13%. По сравнению с прошлым годом темп роста цен увеличился в три раза. Подорожание бензина было зафиксировано в 15 регионах.

Проблемный вопрос на заседании поднял глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ Михаил Щетинин. Сенатор указал, что рост цен мешает развитию сельского хозяйства.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко согласилась, что ситуация острая.

- Давайте оперативно письмо напишем и направим в Минсельхоз и Минэнерго, ведь это должно вызывать тревогу и должны приниматься меры, - сказала сенатор. - Надо останавливать этот галопирующий рост цен на топливо. Давайте очень жестко и оперативно обратимся, и пусть они нам дадут ответ, они собираются как-то влиять на эту ситуацию.

Матвиенко также считает необходимым уточнить, какой эффект может оказать снижение акцизов на рост цен на топливо и как повлияет этот шаг на региональные и федеральный бюджеты.

- В Забайкальском крае рост цен на бензин за год составил 128%, в среднем по стране - 122,5%, - сказала она.

В связи с ростом цен на бензин в регионах прогнозируется рост цен. В частности, на Дальнем Востоке - до 30%, сообщил сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко.