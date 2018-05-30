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30.05.2018 15:04
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о "Мобильном избирателе" на думских выборах

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право проголосовать на федеральных парламентских выборах по месту нахождения. Законом вводится система "Мобильный избиратель" на федеральных парламентских выборах.

Теперь и на этом уровне вслед за президентскими выборами отменяются открепительные удостоверения и вводится возможность голосовать не только по прописке, но и по месту фактического нахождения.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Совфед одобрил закон о контрсанкциях

Для этого достаточно написать заявление, что можно будет сделать через портал госуслуг в любом МФЦ. Голосовать на участке станет возможно только за списки кандидатов от политических партий. Депутата, избирающегося по одномандатному округу, можно будет выбрать лишь в его границах.

Таким образом, на думскую избирательную кампанию распространяется механизм, успешно опробованный на выборах президента РФ 18 марта нынешнего года. По оценке авторов закона, такая удобная система помогла улучшить активность избирателей и привлекла на участки несколько миллионов человек.

Уведомить избирком о своем желании можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию.

Используемые технологии "позволяют полностью исключить возможность голосования на нескольких избирательных участках", заявляли ранее в Госдуме.

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