Президент Италии Серджо Маттарелла до сих пор не одобрил список министров, предложенный назначенным им премьером Карло Коттарелли. Над страной нависла реальная угроза досрочных выборов.

Состоявшийся во вторник вечером формальный визит Коттарелли в Квиринальский дворец, по итогам которого предполагалось оглашение состава нового правительства, к всеобщему удивлению, завершился безрезультатно. Премьер вновь встретился с президентом в среду утром, но так и не решился объявить состав своего технического кабмина, подогрев тем самым слухи о возможном возращении мандата, роспуске парламента, проведении досрочных выборов в период между 29 июля и 7 августа.

Ситуация обострилась настолько, что комментировать ее отказываются не только самые матерые политологи, но и обозреватели, которые обычно не скупятся на гипотезы. Понять их можно - расстановка сил меняется чуть ли не каждый час, делая любые прогнозы почти бессмысленными.

Однако не исключено, что выборов все же удастся избежать. Источники, приближенные к Карло Коттарелли, которому пока не удалось договориться с партиями, обладающими большинством в парламенте, о поддержке хотя бы временного кабинета, утверждают, что ради того, чтобы задобрить "Лигу" и "5 Звезд", в ближайшие часы в Италии может появиться политическое правительство. В пользу этого сценария говорят заявления лидеров "пятизвездочников" и "лигистов" Ди Майо и Сальвини, судя по которым они готовы возобновить диалог с Маттареллой. Но войдут ли они в гипотетический кабмин, на данный момент пока неясно.