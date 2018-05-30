Состоявшийся во вторник вечером формальный визит Коттарелли в Квиринальский дворец, по итогам которого предполагалось оглашение состава нового правительства, к всеобщему удивлению, завершился безрезультатно. Премьер вновь встретился с президентом в среду утром, но так и не решился объявить состав своего технического кабмина, подогрев тем самым слухи о возможном возращении мандата, роспуске парламента, проведении досрочных выборов в период между 29 июля и 7 августа.
Ситуация обострилась настолько, что комментировать ее отказываются не только самые матерые политологи, но и обозреватели, которые обычно не скупятся на гипотезы. Понять их можно - расстановка сил меняется чуть ли не каждый час, делая любые прогнозы почти бессмысленными.
Однако не исключено, что выборов все же удастся избежать. Источники, приближенные к Карло Коттарелли, которому пока не удалось договориться с партиями, обладающими большинством в парламенте, о поддержке хотя бы временного кабинета, утверждают, что ради того, чтобы задобрить "Лигу" и "5 Звезд", в ближайшие часы в Италии может появиться политическое правительство. В пользу этого сценария говорят заявления лидеров "пятизвездочников" и "лигистов" Ди Майо и Сальвини, судя по которым они готовы возобновить диалог с Маттареллой. Но войдут ли они в гипотетический кабмин, на данный момент пока неясно.