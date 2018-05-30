В РФ создадут венчурный фонд развития цифровых технологий транспорта

С 1 сентября 2019 года в отраслевых ВУЗах транспорта начнут готовить студентов по новым цифровым программам. Такая цель поставлена перед транспортными образовательными учреждениями с учетом указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

К 2024 году рассчитывают, что сто процентов выпускников транспортных ВУЗов будут обладать необходимыми цифровыми компетенциями. Во всей системе транспортного образования намерены начать менять стандарты, запускать новые программы, чтобы в полной мере обеспечить выполнения указа, отметил в беседе с "РГ" глава Административного департамента Минтранса Константин Пашков.

Российская система транспортного образования сейчас выстроена по аналогии с китайской. В КНР создают специализированные инжиниринговые центры, которые занимаются испытанием электрики, электроники, и по всем ключевым транспортным вузам распределены эти темы. Мы исходим из того, что должны создать свои аналогичные центры компетенций на базе Российского университета транспорта (РУТ). Как уже писала "РГ", транспортный кластер намерены создать на базе Центр Образцова.

Если говорить о современных технологиях, то их воплощением является высокоскоростная магистраль (ВСМ). В РТУ есть кафедра ВСМ, и ее намерены развивать, ведь любая современная железная дорога - цифровая железная дорога.

Перспективы и развитие ВСМ в России приехали обсудить китайские коллеги. Запланировано обсуждение технологических вопросов прокладки ВСМ от Москвы до Владимира, проектирования мостов, насыпей на ВСМ, подвижного состава для современной дороги в рамках международной научно-практической конференции "Высокоскоростные железные дороги - драйвер экономического роста".

Китайской стороне есть чем поделиться. Так, в сентябре прошлого года в Китае начал ходить высокоскоростной состав "Фусин" (Fuxing - "Возрождение"). Он курсирует между Пекином и Шанхаем со скоростью 350 километров в час.

В России сейчас идет работа над проектом ВСМ "Москва-Владимир" (одного из отрезка ВСМ "Москва- Казань"). Для его воплощения и дальнейшего развития нужны цифровые технологии. Учитывая это, планируется сформировать новые учебно-лабораторные, научно-исследовательские базы. Но на это нужны средства, и для финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений предлагается использовать и венчурное финансирование, и иные институты развития, отметил Пашков.

Уже есть предложения о создании для этого государственно-частного фонда развития цифровых технологий транспорта для содействия разработке и внедрению современных решений в области цифровой транспортной инфраструктуры на конкурсной возвратной основе, в том числе развитию интеллектуальных транспортных систем, предполагая экспертное и организационное сопровождение его деятельности на базе МИИТ. Предполагается, привлечь крупнейшие транспортные компании для финансовой поддержки.