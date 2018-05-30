Новости

Помощник Лукашенко задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов 14:25
Промышленность Беларуси вышла из рецессии 14:20
Парк столичного каршеринга превысил 10 тысяч машин 14:18
Москалькова прокомментировала перевод летчика Ярошенко в изолятор 14:13
Правительство Удмуртии полностью пересядет на такси 14:13
Под Орлом осуждены производители фальсификата 14:12
Административную ответственность за исполнение санкций введут осенью 14:10
Россия готова помочь в расследовании убийства Бабченко 14:09
Футбольный клуб "Ростов" получил лицензию РФС 14:08
Гитарист культовой грайндкор-группы упал с эскалатора и умер 14:05
Посольство Беларуси в России посетили воспитанники белорусских детских домов 13:58
Макарова проиграла во втором круге "Ролан Гаррос" 13:57
Фото: 50-летняя Памела Андерсон восхитила поклонников смелыми снимками 13:37
Сертификат авиакомпании "Саратовские авиалинии" аннулируется с 31 мая 13:35
В Кремле осудили убийство журналиста Бабченко 13:31
В Кузбассе после пропажи ребенка возбудили дело об убийстве 13:21
Каспийская флотилия и авиация ЮВО уничтожили морских "диверсантов" 13:19
Видео: В Помпеях найдена обезглавленная жертва извержения Везувия 13:17
На Щелковском шоссе грузовик столкнулся с автобусом 13:14
В Москве перенастроили светофоры еще на 53 пешеходных переходах 13:07
Томас Грэм: РФ не стоит рассчитывать на скорую нормализацию отношений с США 13:03
Союзные парламентарии обсудят роль и возможности соцсетей 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности сохранится в Москве 31 мая 12:50
В Башкирии трое детей обварились кипятком, одна девочка погибла 12:45
Уильяма Браудера отпустили на свободу 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 13:17
Рубрика: Культура

Видео: В Помпеях найдена обезглавленная жертва извержения Везувия

Текст: Денис Передельский

Итальянские археологи при раскопках в древнем городе Помпеи обнаружили останки мужчины, погибшего при извержении Везувия в 79 году н.э. Об этом сообщает The Local.

Фото: Gianluca Piovesan / University of Tuscia
В Италии обнаружено старейшее дерево Европы возрастом 1230 лет

Ученые назвали находку экстраординарной и драматической. Они обнаружили останки человека, который отчаянно пытался спастись при извержении вулкана. Вероятно, мужчина некоторое время бежал по улице, испытывая трудности. Анализ показал, что его нога была поражена инфекцией.

Спастись ему не удалось. На него рухнул камень весом 300 кг, который обезглавил несчастного. Череп жертвы извержения ученым пока не удалось найти. Обнаружен только скелет. Установлено, что на момент смерти мужчине было около 30 лет.

"Это исключительная находка, - считает руководитель раскопок профессор Массимо Осанна. - Ранее была найдена еще одна подобная жертва. Сравнение этих находок позволит более точно восстановить историю тех событий и особенности цивилизации того времени".

Генетики установили происхождение правителей инков
В Лондоне впервые показали редкий римский саркофаг

Главное сегодня

Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая
Власти: Крымский мост решает проблемы, а не создает
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"