Видео: В Помпеях найдена обезглавленная жертва извержения Везувия

Итальянские археологи при раскопках в древнем городе Помпеи обнаружили останки мужчины, погибшего при извержении Везувия в 79 году н.э. Об этом сообщает The Local.

Ученые назвали находку экстраординарной и драматической. Они обнаружили останки человека, который отчаянно пытался спастись при извержении вулкана. Вероятно, мужчина некоторое время бежал по улице, испытывая трудности. Анализ показал, что его нога была поражена инфекцией.

Спастись ему не удалось. На него рухнул камень весом 300 кг, который обезглавил несчастного. Череп жертвы извержения ученым пока не удалось найти. Обнаружен только скелет. Установлено, что на момент смерти мужчине было около 30 лет.

"Это исключительная находка, - считает руководитель раскопок профессор Массимо Осанна. - Ранее была найдена еще одна подобная жертва. Сравнение этих находок позволит более точно восстановить историю тех событий и особенности цивилизации того времени".