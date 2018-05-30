Знак "Шипы" сделают необязательным

Подготовлен проект поправок в правила дорожного движения, в котором, в частности, предлагается отказаться от знака "Шипы".

Напомним, этот знак стал обязательным к установке на заднем стекле автомобиля, если он оборудован шипованными шинами, в апреле прошлого года. За отсутствие этого знака в Кодексе об административных правонарушениях даже предусмотрен штраф 500 рублей. Получилось это по той причине, что обязательным надо было сделать знак "Начинающий водитель".

- Действительно, автовладельцы и различные СМИ поднимали тему о том, что Госавтоиспекция привлекает за отсутствие этого знака, - сообщил начальник управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин. - Но это были единичные случаи. Мы разъясняли подразделениям и давали указания за это нарушение не привлекать водителей. Но мы прислушиваемся к мнению водителей и СМИ и теперь решили изменить правила. Мы планируем не вовсе отказаться от этого знака, а сделать его необязательным для установки. Это будет рекомендательная норма.

Напомним, что этим же проектом предусмотрено предоставление знака "инвалид" в том числе инвалидам III группы. Сейчас его могут устанавливать только инвалиды I и II групп. Также инвалиды смогут парковаться под знаками "Стоянка запрещена" и "Стоянка запрещена по четным/нечетным числам".

В этом же проекте расписано, в каком случае и как водители, попавшие в ДТП, смогут оставить место происшествия. Сделано это в связи с вступлением в силу поправок в закон об ОСАГО, в котором меняются требования к Европротоколу. То есть оформлению ДТП без вызова ГИБДД.