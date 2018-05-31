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Рубрика: Происшествия

Алексея Улюкаева этапировали в колонию

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев этапирован в колонию для отбытия наказания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Как уточнили в бюро, не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения направляет уведомление одному из родственников по его выбору.

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Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Такую сумму министр, по версии обвинения, получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина. За денежное вознаграждение Улюкаев пообещал поспособствовать в приобретении "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Суд признал бывшего министра виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил осужденному штраф в размере 130 млн рублей. Сам Алексей Улюкаев свою вину не признает и заявляет о провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.

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