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31.05.2018 10:30
Рубрика: Экономика

Антон Мусатов: Мы открыли для российских компаний новый вид факторинга

Текст: Лариса Розова
О финансировании кредиторской задолженности, сотрудничестве с компаниями, в том числе с продюсерскими центрами и перспективах рынка факторинга рассказывает генеральный директор ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) Антон Мусатов.
Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ
Фото: Пресс-служба ВТБ

Какую динамику показал рынок факторинга по результатам первого квартала 2018 года? Каких показателей на этом фоне достиг ВТБ Факторинг? Какой потенциал, на ваш взгляд, у рынка факторинга к концу года?

Антон Мусатов: По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в первом квартале текущего года участники рынка факторинга выплатили клиентам рекордную сумму финансирования - 483 млрд рублей. Это на 59% больше, чем в первом квартале 2017 года. Совокупный портфель рынка по итогам квартала достиг 383 млрд рублей, увеличившись за год почти на 60%. Доля ВТБ Факторинг по этому показателю составила 31% - наш портфель на отчетную дату превысил 120 млрд рублей. Объем финансирования, который выплатила  наша компания в первом квартале, на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2018 года совокупный факторинговый портфель рынка может вырасти до 500 млрд рублей - на 15% по сравнению с 2017 годом.

Факторинг - прежде всего, инструмент финансирования дебиторской задолженности, в котором заинтересованы поставщики. Теперь же факторинговые решения используются и для управления кредиторской задолженностью - кому интересен этот инструмент и в чем его особенности?

Антон Мусатов: Российский рынок факторинга всегда был рынком финансирования дебиторской задолженности. Сейчас он меняется, появляются новые тренды. Так, ВТБ Факторинг привел в Россию новый продукт - финансирование кредиторской задолженности по операциям Supply Chain Finance (SCF). В европейских странах, где рынок факторинга существует уже давно, такой продукт стал очень востребованным и сейчас широко применяется. По данным международного профессионального объединения факторов Factors Chain International (FCI), 2/3 компаний с годовой выручкой более 1 млрд евро в 2017 году пользовались SCF.

Наши клиенты используют его в качестве недолгового инструмента управления ликвидностью в случае, когда компании важно сохранить форму финансирования в виде кредиторской задолженности.

Несмотря на то, что такие проекты решают сложные задачи синхронизации закупочных, производственных и коммерческих процессов компаний с их финансовыми потоками, они довольно просты в применении. К примеру, некоторые наши решения позволяют организовать финансирование компаний-заказчиков без заключения факторинговых договоров с поставщиками и подрядчиками. Но это результат тщательной проработки схемы финансирования с учетом индивидуальных особенностей компании.

На сегодняшний день треть нашего портфеля формируют сделки по финансированию кредиторской задолженности.

Отраслевой охват факторингового рынка расширяется, инструмент становится более доступным. Есть ли примеры использования факторинга в непривычных для рынка отраслях? 

Антон Мусатов: Факторингом может пользоваться любая компания, главное - чтобы она работала со своими контрагентами на условиях отсрочки платежа. В нашем портфеле есть уникальные для факторингового рынка сделки и много примеров факторинга в непривычных для отрасли сферах: авторские права, услуги, энергосервисные контракты. Мы финансируем даже производство телесериалов и мультфильмов. 

Насколько востребован факторинг в медиаотрасли?

Антон Мусатов: Мы имеем большой опыт финансирования производства телевизионного контента. В 2015 году ВТБ Факторинг стал первой российской факторинговой компанией, которая реализовала сделку в медиаотрасли. При структурировании схемы финансирования  мы учитываем потребности всех сторон - как продюсерского центра, так и телеканала. Факторинг позволяет производителю медиаконтента получать бесперебойное и своевременное финансирование всех этапов производства, тем самым повышая качество исполнения своих обязательств перед заказчиком. При этом телеканалы получают отсрочку платежа до одного года и расплачиваются с поставщиками контента за счет выручки от телепоказа готового проекта.

Развитие многих рынков, и факторингового, в частности, все больше определяют цифровые технологии. Как вы используете их для повышения эффективности бизнеса?

Антон Мусатов: Компании крупного бизнеса, с которыми мы работаем,  это особый сегмент, который предъявляет самые высокие требования к возможностям факторинговой компании и уровню обслуживания. Поэтому мы нацелены на повышение качества работы с клиентами, в том числе, за счет использования различных цифровых бизнес-инструментов. Одним из них является электронный документооборот. Факторинговым компаниям он позволяет сократить расходы, нейтрализовать вероятность фальсификации документов, снизить риски и трудозатраты, а клиентам - ускорить оборачиваемость капитала и скорость выплаты финансирования. 

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