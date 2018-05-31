ЦБ назвал объем Фонда непрофильных активов банков

Банки, санируемые ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), передают в Фонд непрофильных активов активы на 2,07 триллиона рублей. Об этом заявил зампред Банка России Василий Поздышев в интервью РИА Новости.

По его словам, банк "Открытие" передаст 539 миллиардов рублей, "Траст" - 332 миллиарда рублей, Бинбанк - 139 миллиардов рублей, Рост Банк с исторически большим объемом непрофильных активов - 745 миллиардов рублей, Промсвязьбанк и Автовазбанк- 315 миллиардов рублей. В Фонд передаются также пропавшие из Промсвязьбанка кредитные досье объемом выше 100 миллиардов рублей. Поздышев уточнил, что суммарно получается около двух триллионов рублей, но это активы "гроссо" - их балансовая стоимость без учета уже сформированных резервов.

Планы по созданию Фонда непрофильных активов Банк России подтвердил в начале апреля. Поздышев тогда уточнял, что Фонд на первом этапе будет работать на базе банка "Траст". Полное преобразование из банка в фонд должно произойти до конца 2018 года.

Рост Банк находится на санации с 2014 года, его санатором был Бинбанк. Банк "Траст" с 2014 года санировался "Открытием". В августе 2017 года Банк России взял ФК "Открытие" на санацию в ФКБС, в сентябре то же произошло с Бинбанком. В декабре 2017 года в ФКБС попал и Промсвязьбанк - у него на санации был Автовазбанк.

Помощь в ФКБС оказывается через прямые инвестиции регулятора в капитал в отличие от предыдущей системы, когда банк-санатор получал на санацию кредит от регулятора.