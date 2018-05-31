Новости

СМИ назвали приемника Зидана на посту тренера "Реала" 15:30
В Екатеринбурге воспитательница забыла детей на улице 15:28
Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа 15:25
В День защиты детей Путин посетит детскую больницу 15:20
Куба будет импортировать противораковый препарат из России 15:20
Криштиану Роналду грозит до восьми лет тюрьмы 15:19
Наводнение в Омане: Как машины плавали по пустыне 15:18
В Пермском крае в затонувшем автомобиле погибли две женщины 15:08
Власти Саудовской Аравии купили дом детства Жаклин Кеннеди 15:04
Moody's назвал выгоду для России от ЧМ-2018 15:03
Под Белгородом открылся сервисный центр БелАЗ 14:59
Семья погибшей во время урагана в Татарстане получит миллион рублей 14:47
Путин призвал обеспечить безопасность объектов массового пребывания людей 14:47
ЦБ назвал объем Фонда непрофильных активов банков 14:43
Найден разграбленный викингами форт пиктов 14:32
Путин призвал спецслужбы выявлять и ликвидировать ячейки террористов 14:29
Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с банковскими картами 14:28
Рождественская представила на "Красной площади" свой первый триллер 14:26
Лукашевич: Выводы по катастрофе Boeing основаны на сомнительных данных 14:26
В Петербурге осудили банду националистов 14:23
ФНС заявила о снижении на четверть выездных налоговых проверок 14:19
Павлюченкова проиграла в Париже 14:18
Председателем Мособлизбиркома избрана Эльмира Хаймурзина 14:16
Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram 14:08
В Челябинске ликвидируют группы зацеперов и руферов в соцсетях 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 14:43
Рубрика: Экономика

ЦБ назвал объем Фонда непрофильных активов банков

Текст: Роман Маркелов

Банки, санируемые ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), передают в Фонд непрофильных активов активы на 2,07 триллиона рублей. Об этом заявил зампред Банка России Василий Поздышев в интервью РИА Новости.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
ЦБ запустит единый реестр вкладов физлиц

По его словам, банк "Открытие" передаст 539 миллиардов рублей, "Траст" - 332 миллиарда рублей, Бинбанк - 139 миллиардов рублей, Рост Банк с исторически большим объемом непрофильных активов - 745 миллиардов рублей, Промсвязьбанк и Автовазбанк- 315 миллиардов рублей. В Фонд передаются также пропавшие из Промсвязьбанка кредитные досье объемом выше 100 миллиардов рублей. Поздышев уточнил, что суммарно получается около двух триллионов рублей, но это активы "гроссо" - их балансовая стоимость без учета уже сформированных резервов.

Планы по созданию Фонда непрофильных активов Банк России подтвердил в начале апреля. Поздышев тогда уточнял, что Фонд на первом этапе будет работать на базе банка "Траст". Полное преобразование из банка в фонд должно произойти до конца 2018 года.

Фото: Depositphotos.com
Сколько денег задолжали россияне банкам

Рост Банк находится на санации с 2014 года, его санатором был Бинбанк. Банк "Траст" с 2014 года санировался "Открытием". В августе 2017 года Банк России взял ФК "Открытие" на санацию в ФКБС, в сентябре то же произошло с Бинбанком. В декабре 2017 года в ФКБС попал и Промсвязьбанк - у него на санации был Автовазбанк.

Помощь в ФКБС оказывается через прямые инвестиции регулятора в капитал в отличие от предыдущей системы, когда банк-санатор получал на санацию кредит от регулятора.

Главное сегодня

Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Асад: Сирия может справиться с террористами за год
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера