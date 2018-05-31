Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сегодня пожаловался, что Apple закрыл возможность для Telegram обновлять приложения в iOS во всем мире, что привело к невозможности обновить приложение некоторые его функции.

Например, перестроить работу мессенждера под стандарты GDPR, которые уже с 25 мая обязывают компании установить ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных.

Ситуацию с блокировкой Telegram прокомментировал и вице-премьер Максим Акимов. "В цифровой сфере сложно ищется баланс между интересами государства, гражданина и бизнеса операторов", - отметил он.

"Хочу сказать, не стоит превращать эту историю во взаимный обмен окриками. Она непростая, это совершенно очевидно. И предстоит много работы для того, чтобы найти этот сложный баланс между разными интересами", - передает слова Акимова РИА Новости.