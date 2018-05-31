Фото: Украинские "Джавелины" оказались деревянными

Хлопці кажуть, як сепари побачили це, їх як вітром здуло з позиції. Наші після цього довго ще реготали. :) pic.twitter.com/X2W4nxUGrS — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) 26 мая 2018 г.

В Сети появилось забавное фото: солдаты украинской армии в Донбассе изображают американский противотанковый комплекс Javelin при помощи суковатого полена и жестянки.

Что касается комментария к фото, то здесь налицо незнание автором матчасти: ПТУР FGM-148 Javelin - оборонительное противотанковое оружие, для пехоты он опасности не представляет. Тем более что подделка без труда распознается в бинокль.

Смешнее другое: поскольку Вашингтон запретил Киеву использовать новую игрушку на Донбассе, ВСУ вынуждены прибегать к макетам - похвастаться-то хочется. Кстати, скоро украинской армии придется мастерить из поленьев не только ПТУРы, но и более серьезную технику. Судя по закупке в Польше по космической цене партии старых БМП-1 советского образца, запасы собственных бронемашин на Украине подошли к концу.