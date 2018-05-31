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31.05.2018,  
11:20
Текст: Антон Валагин

Фото: Украинские "Джавелины" оказались деревянными

В Сети появилось забавное фото: солдаты украинской армии в Донбассе изображают американский противотанковый комплекс Javelin при помощи суковатого полена и жестянки.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Что касается комментария к фото, то здесь налицо незнание автором матчасти: ПТУР FGM-148 Javelin - оборонительное противотанковое оружие, для пехоты он опасности не представляет. Тем более что подделка без труда распознается в бинокль.

Смешнее другое: поскольку Вашингтон запретил Киеву использовать новую игрушку на Донбассе, ВСУ вынуждены прибегать к макетам - похвастаться-то хочется. Кстати, скоро украинской армии придется мастерить из поленьев не только ПТУРы, но и более серьезную технику. Судя по закупке в Польше по космической цене партии старых БМП-1 советского образца, запасы собственных бронемашин на Украине подошли к концу.

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