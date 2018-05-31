Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США

Евросоюз примет ответные меры в случае введения со стороны США пошлин на ввоз стали и алюминия, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр по итогам встречи с американским коллегой Уилбуром Россом.

"Мы не сможем оставаться без реакции, если удару подвергнется Евросоюз", - цитирует AFP Ле Мэра. По словам министра, планируемые Вашингтоном меры по повышению пошлин являются "необоснованными, неоправданными и опасными". В этой связи он призвал США проявить мудрость и не вынуждать Европу принимать "ответные шаги".

Белый дом должен объявить о новых пошлинах на импорт стали и алюминия из Европы 31 мая в размере 25 и 10 процентов соответственно, пишет газета The Wall Street Journal. Со своей стороны, европейцы объявили о введении санкций на американскую продукцию, включая рис, кукурузу, апельсиновый сок, виски, сигары, табак, косметику, одежду и продукцию сталелитейной промышленности.