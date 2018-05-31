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31.05.2018 21:06
Рубрика: В мире

Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии‍

Текст: Нива Миракян (Рим)

64-летний экономист Карло Коттарелии вернул президенту Италии мандат на формирование переходного технического правительства, и отказался его возглавить.

"Как вы знаете, в последние дни открылась и затем конкретизировалась перспектива создания политического кабмина. Таким образом, теперь отпала необходимость в формировании технического правительства", - подчеркнул сразу после встречи с главой государства Коттарелии журналистам, поблагодарив всех за внимание.

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Ожидается, что через несколько часов президент примет в Квиринальском дворце профессора права Джузеппе Конте. Ему во второй раз за последние 10 дней будет поручено формирование коалиционного политического кабмина, в который войдут представители внесистемных партий "Лига" и "5 Звезд".

В свою очередь генеральный секретарь администрации итальянского президента Уго Дзампетти подтвердил отказ уважаемого экономиста от премьерства.

"Президент Серджо Маттарелла принял доктора Карло Коттарелли, который вернул ему мандат на формирование правительства, отказавшись от предложения возглавить его. Глава государства поблагодарил его за работу", - сообщил Дзампетти.

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