Лавров обсудил с северокорейским коллегой двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с северокорейским коллегой Ли Ён Хо в ходе визита в КНДР. Министры обсудили состояние и перспективы развития отношений между Россией и КНДР, сообщает МИД РФ.

Отмечается, что в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, а также состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и сотрудничества двух стран. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в этом году отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, Сергей Лавров в ходе визита в КНДР также встретился с председателем Государственного совета страны Ким Чен Ыном. Глава МИД РФ стал первым россиянином, который встретился с северокорейским лидером.