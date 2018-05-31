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31.05.2018 14:00
Рубрика: Власть

Лавров преподнес Ким Чен Ыну подарок с "секретом"

Текст: Александр Саможнев
Фото: @MID_RF/twitter.com Фото: @MID_RF/twitter.com
Фото: @MID_RF/twitter.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну расписную шкатулку, в которой, как отмечалось, можно даже "запирать секретные вещи".

Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости
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"Я надеюсь, вам нравится", - сказал Лавров Ким Чен Ыну после переговоров. Об этом сообщается в Twitter МИД России.

"Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи", - добавил Сергей Лавров и поблагодарил лидера КНДР за прием.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров находится 31 мая с официальным визитом в КНДР. Глава российского дипломатического ведомства встретился также с северокорейским коллегой для обсуждения двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове.

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