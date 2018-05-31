Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing

Международная следственная группа (JIT) не предоставила убедительных доказательств того, что именно Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецком в июле 2014 года, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локке.

"В докладе JIT нет убедительных доказательств, указывающих на Россию", - цитирует Локке телеканал Channel NewsAsia. Министр также дал понять, что любые дальнейшие действия должны основываться на неопровержимых фактах. "Конечно, мы должны учитывать дипломатические отношения", - уточнил чиновник.

Напомним, международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования инцидента в небе над Донецком. Власти Нидерландов и Австралии возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского Boeing в 2014 году.

Российская сторона отвергает все обвинения в свой адрес. "Приведенные факты указывают на предвзятость и однобокость ведущегося расследования", - отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене. По словам дипломата, Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию крушения MH17 на востоке Украины. "Главное, чтобы наше сотрудничество было честным, а предоставляемые нами сведения и факты не игнорировались", - заключил Лукашевич.

