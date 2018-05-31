Меланья Трамп рассказала о своем здоровье после операции

Первая леди США Меланья Трамп чувствует себя хорошо после проведенной на почках операции. Об этом сообщила сама Меланья Трамп.

"Я вижу, что СМИ усиленно работают над спекуляциями относительного того, где я и что делаю. Можете не сомневаться, я здесь, в Белом доме с моей семьей, чувствую себя великолепно и тружусь во благо детей и американского народа", - написала Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Известно, что 14 мая 48-летней супруге президента США сделали эмболизацию сосудов почек. При этой операции перекрываются сосуды, которые питают новообразование, для того, чтобы остановить его рост.

Уже спустя пять дней после этой процедуры Меланья Трамп вернулась в Белый дом. Отметим, что ей приходится рассказывать о своем здоровье уже не первый раз - эта тема слишком волнует американские СМИ.