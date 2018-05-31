Минэкономразвития зафиксировало ускорение роста экономики

В апреле 2018 года рост российской экономики ускорился до 1,7% год к году после 1,3% в первом квартале, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Май 2018 года".

По оценке ведомства, основной вклад в увеличение темпов роста ВВП в апреле по сравнению с предыдущими месяцами внесло улучшение динамики строительного сектора. При этом совокупный вклад промышленных видов деятельности в апреле сохранился на уровне марта (0,3 процентных пункта), говорится в обзоре.

"Другие базовые виды деятельности также продемонстрировали рост. Существенный положительный вклад в динамику ВВП, как и в предыдущие месяцы, вносит сектор услуг", - отмечается в документе.

В середине мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ведомство планирует понизить прогноз по росту ВВП в 2018 году с текущих 2,1% из-за слабого роста в начале года.

Несмотря на благоприятную конъюнктуру сырьевых рынков, в апреле-мае рубль, как и большинство валют стран с формирующимися рынками, находился под давлением из-за колебаний на мировых финансовых рынках и снижения склонности к риску глобальных инвесторов, говорится в обзоре.

Другим фактором ослабления рубля стало апрельское расширение санкций в отношении российских компаний и граждан. Вместе с тем текущая ситуация не создает каких-либо рисков для финансовой стабильности, считают в Минэкономразвития.

В вышедшем накануне обзоре финансовой стабильности Банка России говорилось, что при реакции на апрельское расширение санкций российский финансовый рынок показал зрелость и достаточную устойчивость к внешним шокам. Несмотря на резкий рост волатильности, реакция участников рынка была краткосрочной и не потребовала значимого вмешательства регулятора, подчеркивали в Банке России.

При этом, по словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, нерезиденты за неполные два месяца после расширения санкций США продали российских ОФЗ на 200 миллиардов рублей. Однако в ЦБ оценивают этот процесс в рамках общего выхода инвесторов с развивающихся рынков.