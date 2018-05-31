Минфин предложил контролировать оборот синтетических ювелирных камней

Порядок использования и обращения материалов искусственного происхождения, которые обладают характеристиками драгоценных камней, будет устанавливать правительство. С такой инициативой выступил Минфин.

Проект федерального закона на эту тему опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение продлится до 21 июня.

Сейчас в России учет синтетических камней на государственном уровне не ведется, в связи с чем участники ювелирного рынка отмечали в последние годы рост оборота синтетики под видом драгоценных камней. Практически все меры по защите внутреннего рынка от подделок ведут сами ювелиры.

По данным Центра стратегических проектов и аналитики "АЛРОСЫ", декларируется лишь каждый пятый алмаз, выращенный в лаборатории для ювелирной промышленности, а общий объем рынка оценивается в 250-500 миллионов долларов. "Существуют предпосылки для существенного роста производства выращенных бриллиантов ювелирного качества за счет модернизации уже имеющихся мощностей, в том числе китайских производителей технических выращенных алмазов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Синтетические бриллианты сегодня продают с дисконтом до 40 процентов к цене аналогичного природного камня. При этом существующие на рынке приборы идентификации происхождения бриллиантов не могут дать стопроцентную гарантию, что за камень в изделии, указано в записке минфина.

Законопроектом предлагается ввести контроль за оборотом синтетических камней для ювелирного рынка, а также регулировать их ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и запретить использовать классификацию камней природного происхождения для синтетики.

В середине марта участники ювелирного рынка сообщали "РГ", что проблема оборота недрагоценных камней стоит остро, так как наблюдается переориентация производства с драгоценных на полудрагоценные камни. Их перемещение внутри единого таможенного пространства ЕАЭС сейчас контролировать невозможно, впрочем, как и легальную продукцию, так как пока нет единых регламентов и законов о перемещении камней через границы государств-членов ЕАЭС.

Официальной статистики нет, но сертификационные и геммологические центры сходятся во мнении, что доля нелегальной продукции доходит до 30 процентов. Речь идет в том числе о крашеном стекле, пояснял "РГ" заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров ЕАЭС Вадим Серов.

С 1 июня в России начинается пилотная программа маркировки, которая затронет в том числе драгоценные камни. Предполагается, что в течение нескольких лет будут маркировать всю ювелирную продукцию и ее составляющие. Для идентификации в России разработали детектор бриллиантов, а ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" смог создать технологию нанесения на камень нанометки, которая не портит изделие.