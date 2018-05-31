Разработан план мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения, которая предусматривает сокращение жертв ДТП в 3,5 раза к 2024 году.

Проект этого документа размещен на сайтах МВД и Госавтоинспекции для общественного обсуждения. Львиная доля мероприятий по этому плану направлена на образование и воспитание. В первую очередь детей. Для этого планируется пересмотреть примерные основные образовательные программы. Вероятно, речь идет об увеличении часов, посвященных правилам дорожного движения, а также навыкам безопасного поведения на дорогах. Вплоть до включения в эти программы курсов подготовки водителей.

Но чтобы все это преподавать, требуются подготовленные кадры. План предполагает разработку программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации для педагогических работников.

Немало места в плане отведено организации дорожного движения. В том числе физическому разделению потоков встречных направлений. А также сокращению сроков подключения светофоров и освещения. При этом предлагается ввести льготный тариф на оплату электроэнергии для светофоров.

Сами машины будут "стучать" на водителей, если система "ЭРА-ГЛОНАСС" зафиксирует нарушение правил

Включена в план и организация электронного взаимодействия минздрава и МВД об обмене сведениями по выданным медицинским заключениям о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортом. Аналогичное взаимодействие предусмотрено и с автошколами по части выдачи свидетельств о прохождении обучения. Планируется даже ввести ответственность за нарушение порядка оформления этих документов.

Также план предусматривает проработку вопроса о применении ограничителей скорости для транспорта, осуществляющего перевозку грузов или пассажиров.

Планируется рассмотреть возможность установки алкозамков на транспорт перевозчиков, а также на транспорт тех, кто уже попадался нетрезвым за рулем.

Еще одно яркое предложение: возможность использования данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в качестве доказательств нарушений правил и для привлечения нарушителей к ответственности. Напомним, что все новые машины должны быть оборудованы этой системой. То есть сами машины будут "стучать" на своих водителей.

Главный пункт плана - это определение источников финансирования всех этих мероприятий. В частности, предлагается проработать вопрос о направлении на эти цели 15 процентов средств дорожных фондов.