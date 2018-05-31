В Telegram сломались стикеры. Павел Дуров объясняет, почему

Пользователи iOS-устройств, обновившие операционную систему до версии 11.4, столкнулись с отключением стикеров в официальном клиенте Telegram для гаджетов Apple.

Наличие проблемы подтвердил создатель мессенджера Павел Дуров.

"К сожалению, некоторые функции Telegram, такие как стикеры, не работают должным образом в версии iOS 11.4, которая была выпущена недавно - несмотря на то, что мы исправили эту проблему несколько недель назад", - написал он в своем канале.

Дуров отметил, что Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения для iOS (это происходит с середины апреля нынешнего года). Он подчеркнул также, что команда мессенджера прилагает усилия для урегулирования ситуации.

Напомним, что Telegram подлежит обязательной блокировке на территории России по решению суда.