Новости

Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко 19:56
Оззи Осборн признался в любви к России 19:55
В московском метро произошел технический сбой 19:51
Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора 19:50
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing 19:37
Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования 19:33
Курс евро расчетами "завтра" вырос 19:31
СМИ "уличили" Джоли в длительной любовной связи с актером Хиддлстоном 19:26
Беларусь заняла 35-е место в рейтинге стран счастливого детства 19:20
Фильм "Тяжелые времена в отеле "Эль-Рояль" обзавелся первыми кадрами 19:10
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией 19:08
МИД РФ: Киевские власти зачищают информационное поле 19:00
Авакова шокировал международный отклик на "воскрешение" Бабченко 18:58
В Москве найден мертвый младенец 18:56
"Яндекс" начнет прокладывать веломаршруты 18:53
Выдача ипотеки за четыре месяца выросла почти на 80% 18:49
Пассажирам вернули деньги за 10 тыс. авиабилетов "Саратовских авиалиний" 18:44
Названо имя предполагаемого организатора "убийства" Бабченко 18:37
В Саратове создали очки для лечения близорукости через смартфон 18:28
Главный тренер "Анжи" отправлен в отставку 18:24
Вместе с самокатами в прокат могут начать выдавать шлемы 18:20
СМИ: за время пребывания в Москве Депп встретился с 40 девушками 18:20
ФНС отложила запуск проекта "Прозрачный бизнес" до 1 августа 18:09
Жительницу Ингушетии заподозрили в медпомощи сирийским боевикам 17:45
Чем удивит Минск на международном конгрессе космонавтов из 30 стран 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 19:33
Рубрика: Власть

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования

Текст: Кира Латухина

В Кремле сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 

Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости
Сергей Лавров впервые встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки, отметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что лидеры регулярно встречаются, а также поддерживают телефонные контакты.

Ранее ситуацию в Сирии Путин также обсуждал по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing
Названо имя предполагаемого организатора "убийства" Бабченко
ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов