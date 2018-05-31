Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования

В Кремле сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки, отметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что лидеры регулярно встречаются, а также поддерживают телефонные контакты.

Ранее ситуацию в Сирии Путин также обсуждал по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.