Путин поставил задачи перед силовыми структурами

Президент поставил задачи перед силовыми структурами. Традиционная церемония представления офицеров главе государства прошла в новом формате: в Георгиевском зале были выставлены ведомственные знамена и играл Президентский оркестр. Это придало происходящему больше торжественности.

На отлично президент оценил уровень подготовки и оснащения армии и флота. "Высочайшая боеспособность наших Вооруженных сил, их современное оснащение и, главное - мужество, доблесть российских солдат и офицеров - это залог надежной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения ее национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете", - убежден он. Говоря о приоритетах военного строительства, Верховный главнокомандующий напомнил, что речь идет об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск. "Особое внимание нужно уделять боевой подготовке частей и подразделений", - обозначил он.

"Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций", - обратился к ФСБ глава государства. "Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается", - констатировал он, но тем не менее нужно только наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В этом году полиция отмечает свой юбилей - 300 лет. "Развитие России как правового и демократического государства должно подкрепляться успехами в борьбе с преступностью, защитой прав и свобод граждан. Это прямая обязанность органов внутренних дел", - заявил Владимир Путин. "Важно повышать раскрываемость преступлений, нарастить работу по борьбе с нарушениями общественного порядка, усиливать борьбу с незаконным оборотом наркотиков, нарушениями правил дорожного движения, контроль над миграционными потоками", - поставил задачи он.

"Особая ответственность у Федеральной службы войск Национальной гвардии. Хорошо подготовленные, мобильные и технически оснащенные части и подразделения Росгвардии должны эффективно действовать в любой обстановке", - подчеркнул президент. Нужно надежно гарантировать безопасность в местах массового пребывания людей, заключил он.