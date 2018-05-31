В Курской области объявлено штормовое предупреждение о заморозках

Курские спасатели предупредили жителей региона об аномально низкой температуре в ближайшие дни.

- Ночью 1 и 2 июня местами ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки на почве до 1 градуса, - говорится в опубликованном МЧС штормовом предупреждении.

По данным синоптиков, начало лета в Центральной России жарким не будет. Следом за наделавшим бед в ЦФО и ПФО циклоном придет антициклон - он понизит температуру воздуха до отрицательных величин. Так, в ночь на 1 июня в Московской области обещают -3 по Цельсию. В субботу начнется постепенное потепление.