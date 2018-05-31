Повесть И.С. Тургенева "Ася" была написана во второй половине 1857 года, а опубликована в журнале "Современник" в 1858 году. Так что в этом году мы можем вместе с 200-летием самого автора отметить и юбилей первой публикации повести - 160 лет.

"Ася" считается едва ли не самым поэтическим из произведений Тургенева. Но так ли это на самом деле? Тургенев признался в письме к Л.Н. Толстому, что писал "Асю" "очень горячо, чуть не со слезами". Но были ли это слезы поэтического восторга?

Прежде всего обратим внимание, что Ася - незаконнорожденная дочь барина и его горничной, а Гагин - ее сводный брат, который после смерти их общего отца стал воспитывать девочку, выдавая ее за свою законную сестру. Это важно знать, потому что у Тургенева тоже была незаконная дочь от белошвеи, работавшей в доме его матери Варвары Петровны в Спасском-Лутовинове. Девочку звали Пелагеей. Варвара Петровна с ней обращалась крайне жестоко, заставляла делать самую черную работу, но иногда наряжала в красивое платье и спрашивала челядь: "Как вы думаете, на кого эта девочка похожа?" Парадокс был в том, что у самой Варвары Петровны тоже была незаконная дочь от домашнего врача Андрея Евстафьевича Берса, будущего отца Софьи Андреевны Берс, которая, как известно, стала женой Л.Н. Толстого. Плод греха Варвары Петровны тоже звали Варварой (в замужестве Житова).

Незаконнорожденные дети в XIX веке - это особая трагическая тема. У них не было сословных прав, ни даже права носить фамилии своих благородных родителей, при этом благородные родители стеснялись этих бастардов, отказывались их узаконивать. Получались несчастные "половинки" - ни то ни сё, не крестьянка, не мещанка, не дворянка, не признаваемая за свою ни в одном обществе. И в этом настоящая драма Аси, как и ее в какой-то мере прототипа - Пелагеи Тургеневой. Он все-таки забрал дочь от своей матери, поселил во Франции, в семье своей возлюбленной Полины Виардо, и даже имя ее переиначил - Полина. Он признал Полину свой законной дочерью, выдал замуж за бизнесмена Гастона Брюэра и дал приданого 150 000 франков. Но Гастон разорился, Полина бежала от него с двумя детьми практически нищей, а вот наследство отца она не получила - всё было завещано Виардо, которую она, кстати, ненавидела.

Тургенев всю жизнь боялся женщин, был с ними нерешителен и не доводил свои "романы" до конца

И это только одна автобиографическая линия в повести. Другая - это отношение самого Тургенева к женщинам. После шока, испытанного в нежном возрасте, когда его первая возлюбленная княжна Екатерина Шаховская, поэтесса и эксцентрическая девушка, сошлась в любовной связи с его отцом Сергеем Николаевичем Тургеневым (это описано в повести "Первая любовь"), Тургенев всю жизнь боялся женщин, был с ними нерешителен и никогда не доводил свои "романы" до конца. Они всегда кончались бегством или неявкой на свидание в решающий момент, как это и случилось в "Асе". Платонические романы были у Тургенева с сестрой анархиста М.А. Бакунина Татьяной Бакуниной и с сестрой Льва Толстого - Марией Толстой. Мария Николаевна тяжело переживала расставание с Тургеневым. Это и стало одной из причин едва не состоявшейся дуэли между Толстым и Тургеневым. Которые, кстати, находились в странном и двусмысленном родстве: у супруги Толстого Софьи Андреевны была незаконная сводная сестра Варвара, которая была незаконной сводной сестрой Тургенева.

Писатель был предан одной-единственной женщине - замужней певице Полине Виардо.

Любил ли ее Тургенев? Во всяком случае у нее был настолько сильный характер, что она смогла удержать великого русского писателя возле себя и даже стать его душеприказчицей.

История вполне в духе прозы Тургенева.

Прочитаем "Асю" тургенева всем миром

ТСергей Чонишвили - участник проекта "Читаем Тургенева". Фото: Государственный музей А.С. Пушкина

"Российская газета" и Государственный музей А.С. Пушкина представили на фестивале "Красная площадь" тизер проекта "Читаем Тургенева". Приглашаем всех поклонников Тургенева принять участие в "народных" чтениях повести "Ася" и создании новой видеокниги. Для этого нужно выбрать один из девяти предложенных отрывков (на портале ГодЛитературы.РФ), записать их на камеру (можно на камеру смартфона - только держите его горизонтально!) и прислать на konkurs@godliteratury.ru в виде ссылки на любой файлообменник (в теме письма не забудьте указать "Читаем Тургенева"). Делиться записанными видеороликами вы можете в соцсетях с хэштегом #читаемтургенева.

Не хотите записывать дома? Приходите на фестиваль "Красная площадь". Будем ждать вас там с профессиональной камерой. Параллельно с "народными" чтецами "Асю" будут читать артисты, телеведущие, писатели, музыканты, политики, врачи. Презентация видеокниги "Ася" пройдет в ноябре 2018 года ко дню рождения Ивана Сергеевича.

Кстати

На Красной площади говорили о готовящихся к выходу книгах, посвященных Тургеневу. Участниками дискуссии стали директор Литературного музея Дмитрий Бак и писатель Игорь Вирабов.

Дмитрий Бак:

Никому не нужно доказывать, что абсолютно современен Достоевский, Чехов или Толстой, а я бы к ним добавил еще Ивана Сергеевича.

Игорь Вирабов:

У Тургенева была потрясабщая способность - он мог шевелить бровями или изобразить выражением лица грозу. Он был полон странностей. И этим он интересен. Каждый может нарисовать своего Тургенева, опираясь на абсолютно противоречивые суждения, и все это будет правдой.

Журналисты "РГ" на красной площади

2 июня, 17.00, лекторий "Нон-фикшн"

Павел Басинский, лауреат "Большой книги", представит проект "Перезагрузка" Горького - смена поколений". В начале XX века Максим Горький был одной из главных культурных, общественных и политических фигур, а после смерти канонизирован властью как "основоположник социалистического реализма". В 90-е годы ХХ века его попытаются свергнуть с пьедестала, а в начале XXI века снова вспомнят о Горьком и вернут памятник на место. Кто же он, Максим Горький? Великий русский писатель или миф, порожденный революцией?

2 июня, 17.30, Главная сцена

Лев Данилкин, получивший премию "Большая книга" за книгу "Ленин: Пантократор солнечных пылинок", и автор книги "Ленин: Письмо тотемами" расскажет о "своем" Ленине. Это не тот Ленин, который лежит в Мавзолее и которого сначала обожествляли, а потом демонизировали. Это - живой человек, оказавшийся в эпицентре живой истории и творивший эту историю, потому что лучше других чувствовал ее пульс.

На встречу с "Родиной"

Презентация "Родины" 2 июня в 14.45 в лектории "Нон-фикшн"

Шеф-редактор журнала "Родина" Игорь Коц:

- Доктор экономических наук Яков Миркин давно известен своими блестящими аналитическими статьями о текущем моменте. А еще он пишет неожиданные исторические эссе. Яков Миркин получил предложение "Родины" вести в журнале свою колонку. Мы решили назвать ее "Большая родня".

В июньском номере - премьера рубрики.

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Вся программа "Красной площади" - на портале ГодЛитературы.РФ: www.godliteratury.ru/.