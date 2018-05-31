Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы

Москву фестивалями не удивишь. Они проходят на ее улицах, можно сказать, круглый год. Рождественский, весенний, "Московское варенье"...

- Но праздник книги особенный, - сказал, открывая четвертый книжный фестиваль "Красная площадь" мэр Москвы Сергей Собянин. - Погода холодная, ветреная, а фестиваль теплый, добрый, на лицах людей улыбки...

И в самом деле - белые шатры, раскинувшиеся на главной площади страны, с самого утра были полны народа. Посмотреть там и впрямь есть что. Свыше 300 издательств из 45 регионов страны, по словам руководителя федерального агентства Михаила Сеславинского, привезли свою продукцию. Классику, художественную, учебную, детскую литературу... Собянина восхитил выбор:

- Я прошел по павильонам, мне подарили столько книг!, - продолжал он. - Про историю, детские книги, стихи... Целая коллекция, которую я подарю самой маленькой библиотеке в самом удаленном районе Москвы. Спасибо друзья за то, что вы делаете, - обратился глава столицы к издателям и писателям. За то, вы пишете и издаете эти замечательные книги. О Москве, о России, о людях, которые живут в нашей стране. Книга рядом с нами почти с первых лет рождения. Она формирует наше сознание, мировозрение, по сути, она делает нас такими, какие мы есть.

Не ради лишь праздника сказаны эти слова. Во всероссийском конкурсе Москва по итогам прошлого года признана самым читающим регионом в стране. Лучшее свидетельство тому - книжные магазины на ее улицах. Они уцелели в самых престижных местах города и в самое бурное время, когда даже закрывались гастрономы. "Что же помогло вам выжить? Известно, что торговлей книгами много не заработаешь?", - поинтересовалась корреспондент "РГ" у Марины Каменевой, директора книжного магазина "Москва". Магазина, который стоит вот уже почти 60 лет на улице Тверской рядом с памятником Юрию Долгорукому. Сейчас он частный, но все равно - книжный!

- Только любовь москвичей к книге, которая передается из поколения в поколение. К нам приходят целыми семьями - порой представители сразу трех поколений..., - ответила директор.

Любовь же эту, по мнению Натальи Короткой, заместителя руководителя сети книжных магазинов "Московский дом книги", во многом питает среда в городе:

- Если она буквально пропитана потребностью в культуре, как в Москве в последние годы, то и книги будут востребованы. Никогда на улицах и площадях столицы не проходило столько культурных мероприятий, сколько проходит сейчас. Вот почему молодые москвичи идут не пиво пить, а к нам. Причем, приходят чаще всего не за покупкой, а на встречи с писателями, известными политиками. А когда придут, увидят, сколько замечательных новинок на полках лежит, глядишь, и книгу купят.

Не могу не отметить еще одну заслугу городских властей. В пору самого разгула приватизации Москва все здания магазинов этой самой крупной книжной сети оставила у себя в собственности. И теперь они живут без страха, что в любой момент их могут попросить из занимаемого помещения.

Ну, а в пору развития интернета в Москве предсказывали скорый конец и столичным библиотекам. Но, судя по всему, Собянин, который считает, что как ни хороши новые технологии, а "книга - это совсем другое, новые друзья, новые открытия, другой мир", и тут нашел единомышленников. В результате библиотеки не просто живы: 440 "публичек" объединились с 2010 года в 20 библиоцентров. Их совокупный библиотечный фонд - 1,9 миллиона книг, в том числе - 1, 8 миллиона редких. До ближайшей библиотеки в среднем для москвича сейчас - 10 минут хода. В каждой из них можно взять не только книгу, но и посмотреть интересную выставку, освоить компьютерную грамоту, выбрать по интересам кружок... О популярности их говорит цифра: - почти 2 миллиона читателей. Читальни пришли даже в городские парки - их там уже 13. А в соотвествии с новой программой "Московские библиоцентры-2", недавно запущенной правительством Москвы, будет еще больше.

Ну а книжные фестивали на главной площади столицы, надеется мэр, станут в городе одной из лучших традиций.