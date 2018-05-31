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31.05.2018 21:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы

Текст: Любовь Проценко
Москву фестивалями не удивишь. Они проходят на ее улицах, можно сказать, круглый год. Рождественский, весенний, "Московское варенье"...

- Но праздник книги особенный, - сказал, открывая  четвертый книжный фестиваль "Красная площадь" мэр Москвы Сергей Собянин. -  Погода холодная, ветреная, а фестиваль теплый, добрый, на лицах людей улыбки...

И в самом деле - белые шатры, раскинувшиеся на главной площади страны, с самого утра были  полны народа. Посмотреть там  и впрямь есть что. Свыше 300  издательств из 45 регионов страны, по словам руководителя федерального агентства Михаила Сеславинского, привезли свою продукцию.  Классику, художественную, учебную, детскую  литературу... Собянина восхитил выбор:

-  Я прошел по павильонам, мне подарили столько книг!, - продолжал он. - Про историю, детские книги, стихи... Целая коллекция,   которую я подарю самой маленькой библиотеке в самом удаленном районе Москвы. Спасибо друзья за то, что вы делаете, - обратился глава столицы к издателям и писателям. За то, вы пишете и издаете эти замечательные книги. О Москве, о России, о людях, которые живут в нашей стране. Книга рядом с нами почти с первых лет  рождения. Она формирует наше сознание, мировозрение, по  сути, она   делает нас такими,  какие мы есть.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Не ради лишь праздника сказаны эти слова. Во всероссийском конкурсе Москва по итогам прошлого года признана самым читающим регионом в стране. Лучшее свидетельство тому - книжные магазины на ее улицах. Они уцелели в самых престижных местах города и  в самое бурное время, когда даже закрывались гастрономы. "Что же помогло вам выжить? Известно, что торговлей книгами много не заработаешь?", - поинтересовалась корреспондент "РГ" у Марины Каменевой, директора книжного магазина "Москва". Магазина, который  стоит вот уже почти 60 лет на улице Тверской рядом с памятником Юрию Долгорукому.  Сейчас он частный, но все равно - книжный!

- Только любовь москвичей к книге, которая передается из поколения в поколение. К нам приходят целыми семьями - порой представители сразу трех поколений...,  - ответила директор.

Любовь же эту, по мнению  Натальи Короткой, заместителя руководителя сети книжных магазинов "Московский дом книги",  во многом питает среда в городе:

- Если она буквально пропитана потребностью в культуре, как в Москве в последние годы, то и книги будут востребованы. Никогда  на  улицах и площадях столицы не проходило столько культурных мероприятий, сколько проходит сейчас. Вот почему молодые москвичи идут не пиво пить,  а к нам. Причем, приходят   чаще всего не за покупкой, а на встречи с писателями, известными политиками. А когда придут, увидят,  сколько замечательных новинок на полках лежит, глядишь, и книгу купят.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Не могу не отметить еще одну заслугу  городских властей. В пору самого разгула приватизации Москва все здания  магазинов этой самой крупной книжной сети оставила у себя в собственности. И теперь они  живут без страха, что в любой момент их могут попросить из занимаемого помещения.

Ну, а  в пору развития интернета в Москве предсказывали скорый конец и столичным библиотекам. Но, судя по всему, Собянин, который считает, что как ни хороши новые технологии, а "книга - это совсем другое, новые друзья, новые открытия, другой мир", и тут нашел единомышленников. В результате библиотеки не просто живы: 440 "публичек" объединились с 2010 года в 20 библиоцентров. Их совокупный библиотечный фонд - 1,9 миллиона книг, в том  числе - 1, 8 миллиона редких.  До ближайшей библиотеки в среднем для  москвича сейчас  - 10  минут хода. В каждой из них   можно взять не только  книгу, но и посмотреть интересную выставку, освоить компьютерную грамоту, выбрать по интересам кружок... О популярности их говорит цифра:  - почти 2 миллиона читателей. Читальни пришли  даже в городские парки - их там уже 13. А  в соотвествии с новой программой "Московские библиоцентры-2",  недавно запущенной правительством Москвы, будет  еще больше.

Ну а книжные фестивали на главной площади столицы, надеется мэр, станут в городе одной из лучших традиций. 

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