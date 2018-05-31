В Москве арестована Instagram-звезда Кира Майер

В Москве суд санкционировал арест звезды Instagram Киры Майер, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Уроженка Сарапула пробудет под стражей, как минимум, до 27 июля.

Как уже писала "РГ", Кира Майер была задержана несколько дней назад. Mercedes 24-летней модели на Пресненской набережной остановили сотрудники ДПС. Проверив документы водителя, инспекторы выяснили, что девушка лишена водительских прав. Офицер предложил Кире выйти из машины и начал составлять административный протокол. Однако звезда избила полицейского и попыталась вырвать документ у него из рук.

В итоге против модели возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Представители СК подали ходатайство об ее аресте, и Пресненский суд его удовлетворил.