В Нижегородской области 170 тысяч человек остались без света

В Нижегородской области из-за непогоды без электричества остались 170 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Повреждено большое количество линий электропередач, произошло отключение потребителей от электроэнергии. Всем ресурсоснабжающим и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки, - прокомментировал врио губернатора Глеб Никитин.

По его словам, в ликвидации последствий задействовано в общей сложности 170 бригад сетевых организаций. Также на подмогу в область приехали 26 бригад из других регионов.

- Приоритет будет отдан обеспечению резервными источниками электроснабжения социально значимых объектов, - добавил Никитин.

Напомним, накануне гроза и сильный ветер обрушились на Нижегородскую, Кировскую области, Республики Удмуртия и Марий Эл. Из-за непогоды в Нижегородской области сорвало крышу кремля, а в Удмуртии без света остались более девяти тысяч домов.