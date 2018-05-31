В Нижегородской области от урагана пострадали 29 человек

От урагана, прошедшего в Нижегородской области 30 мая, пострадали 29 человек, семь из них, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По данным на 07.00 без электроснабжения оставались 118 населенных пунктов в 16-ти муниципалитетах с населением 23961 человек.

Пресс-служба правительства области также сообщила, что в общей сложности ветер повалил 1834 дерева, из них 540 - в Нижнем Новгороде. В результате пострадали 69 автомобилей, у нескольких десятков домов частично снесло крышу.

Как уже писала "РГ", серьезно пострадал и Нижегородский кремль - ветром частично снесло кровлю с нескольких башен (Георгиевская, Северная и Белая) и стены. Вчера вечером вход на территорию памятника архитектуры для посетителей был ограничен, так как разбирались завалы.

По информации управления делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, по предварительной оценке в кремле повреждено около километра кровли. Основные работы по уборке видовых площадок и общественных пространств планируется закончить к вечеру пятницы. Вся остальная территория будет приведена в порядок к понедельнику. В данный момент идет оценка ущерба, итоги будут известны не раньше 1 июня.

Правительство области рекомендовало органам местного самоуправления ввести режим ЧС, чтобы быстрее устранить последствия стихии. Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям готова рассмотреть вопрос о выделения дополнительных средств из бюджета области, если это потребуется.