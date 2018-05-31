Минтранс России не поддержал решение законсервировать объекты недостроенного омского метрополитена, принятое правительством региона.

Как сообщала "РГ" (выпуск "Экономики Сибири" за 17.05.2018), консервация была запланирована на 2019 год, стоимость работ предварительно оценивалась в 400 миллионов рублей. Но если деньги на подготовку проектной документации (восемьдесят миллионов рублей) областное правительство готово было выделить из других статей госпрограммы развития транспорта, то средства на реализацию проекта пришлось бы искать дополнительно.

Строительство метро в Омске началось более двадцати лет назад. Проект первой очереди длиной более семи километров, соединяющей правый и левый берега Иртыша, включал пять станций, электродепо, инженерный корпус, а также метромост, который все-таки удалось со-орудить. По этому маршруту поезда могли бы перевозить ежесуточно 190 тысяч пассажиров.

Объект планировали сдать к 300-летию Омска в 2016 году, однако метро превратилось в долгострой. Главными причинами стали уход из региона основного налогоплательщика - компании "Сибнефть", а также банкротство генерального застройщика - ООО "НПО "Мостовик". Для того чтобы завершить работы, требуется более двадцати миллиардов рублей. Средства на эти цели из федеральной казны Омская область последний раз получала в 2015-м.

В прошлом году на сайте госзакупок был объявлен тендер на проведение работ на первом пусковом участке омского метрополитена. Однако конкурс признали несостоявшимся - желающих освоить 127 миллионов рублей не нашлось.

Региональные власти предлагали "облегчить" проект, заменив тоннели линией городского легкорельсового транспорта, но в Министерство транспорта России идею не поддержали, посчитав ее преждевременной. Теперь минтранс рекомендует все же достроить подземку.

"Учитывая высокую степень строительной готовности объектов метрополитена, а также то, что обязательства РФ по софинансированию проекта полностью выполнены, правительству Омской области в целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета рекомендовано, в случае необходимости, внести изменения в проектные решения. Выделить этапы, способствующие завершению строительства объектов, ввести их в эксплуатацию, предусмотрев проработку механизма финансирования с участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства", - сообщили в министерстве.

Между тем даже в законсервированном состоянии метро потребует приличных вложений. Обеспечение безопасности подземного объекта обходится в десятки миллионов бюджетных рублей в год. И ввод метрополитена в эксплуатацию не избавит региональную казну от финансовой нагрузки, поскольку ежегодные дотации оцениваются в двести миллионов рублей. Сколько должен будет стоить проездной билет, чтобы покрыть расходы на содержание метро, специалисты сказать затрудняются.

Тем временем неопределенность с подземкой тормозит дальнейшее развитие города - под строительство объекта в свое время было зарезервировано 1 400 земельных участков, которые можно было бы выделить для возведения жилья и различной инфраструктуры.

Прямая речь

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

- В строительство всех объектов омской подземки, включая метромост через Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию всех сооружений требует еще порядка 22 миллиардов рублей. Такую нагрузку самостоятельно региону не осилить. По результатам переговоров в Министерстве транспорта РФ мы не видим возможностей для получения финансирования из средств федерального бюджета, по крайней мере, в ближайшие два года.