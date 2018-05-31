Самые предприимчивые сибиряки живут в Иркутске, самые равнодушные к коммерции - в Кемерове. К такому выводу пришли статистики портала поиска работы HeadHunter, решившие выяснить, насколько привлекательна идея открыть собственное дело для жителей регионов Сибирского федерального округа.

Опрос показал, что в наибольшей степени деловая жилка развита у жителей Иркутской области. Каждый третий участник опроса сообщил, что намеревается стать предпринимателем в ближайшие два года. В Кемеровской области такое желание возникло только у каждого пятого респондента.

35 процентов омичей заявили, что не исключают такой возможности, но в отдаленной перспективе. Такого же мнения придерживается 34 процента жителей Красноярского края и Томской области.

- Как правило, это люди, которые еще не имеют предпринимательского опыта. Многие из них уверены, что собственное дело - это возможность работать на себя, планировать свою занятость и доходы, а о трудностях не задумываются, - поясняет руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. - Но, попробовав себя на новом поприще, часть предпринимателей вновь возвращается в категорию наемных работников. В частности, в этом признались пять процентов новосибирцев и восемь процентов красноярцев и томичей.

По данным экспертов, в среднем каждый четвертый житель СФО хотел бы в ближайшем будущем открыть собственное дело. Больше всего тех, кто категорически не хочет этого делать (28 процентов), живет в Алтайском крае и Кемеровской области. Как правило, работают такие респонденты в сферах государственной службы, управления персоналом, бухгалтерии.