В КБР увеличилось число погибших в массовом ДТП

В КБР число погибших в аварии с маршрутным такси выросло до двух человек. Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в правоохранительных органах республики.

При этом общее число госпитализированных составило уже 14 человек. Ранее говорилось, что в больницу были отправлены 10 пассажиров.

Как уже писала "РГ", ДТП произошло сегодня около семи часов утра на 422-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Выезжая с территории заправки, водитель КамАЗа врезался в "Газель", которая двигалась со стороны села Куркужин в Нальчик. В маршрутке находилось 14 человек. Один из них скончался на месте из-за травм, несовместимых с жизнью.

Сейчас следователи устанавливают причины аварии, ответственность водителей КамАЗа и "Газели", а также выясняют все обстоятельства случившегося.