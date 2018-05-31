Большой десантный корабль Балтфлота вышел на испытания после ремонта

Большой десантный корабль (БДК) "Калининград" вышел в морские полигоны Балтийского флота для проведения ходовых испытаний после завершения планового ремонта, начатого в 2016 году на одном из заводов в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время ремонта была восстановлена техническая готовность всех систем корабля - механической части, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Модернизировано радиоэлектронное, навигационное оборудование и другие корабельные системы.

В ближайшее время БДК пройдет этап ходовых испытаний с проверкой оружия и технических средств. После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в море корабль будет введен в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению задач по основному предназначению.

Заслуженный БДК, построенный в 1984 году в Гданьске (Польша), в последние годы был задействован очень активно и демонстрировал Андреевский флаг в разных районах Мирового океана. Шесть раз представлял Россию на международных военно-морских учениях "Балтопс", а в 2010-м - на юбилейных торжествах, посвященных 500-летию Королевских ВМС Дании.

"Калининград" совершил несколько дальних походов с визитами в иностранные порты. В сентябре 2013 года именно он доставил в Балтийск для участия в учениях "Запад-2013" военнослужащих и технику Вооруженных сил Беларуси. Дважды отправлялся на антипиратские вахты в Аденский залив. Последний такой поход, завершившийся в 2014-м, длился целый год.

Справка "РГ"

Предназначение БДК "Калининград" проекта 775 - высадка морского десанта на необорудованное побережье, переброска войск, грузов и различных видов бронетехники (в том числе танков). Способен взять на борт до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников. Водоизмещение - 4080 тонн, длина - 112,5 метра, ширина - 15 метров.