Свердловское заксобрание поддержало отмену выборов мэра Нижнего Тагила

Депутаты свердловского законодательного собрания поддержали инициативу губернатора области об изменении порядка выборов главы Нижнего Тагила и рекомендовали парламенту принять законопроект в трех чтениях.

Как пояснили в пресс-службе заксобрания, это означает отмену прямых выборов градоначальника в крупном промышленном центре Среднего Урала. После принятия изменений представительный орган будет выбирать главу из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

"Это общепринятая практика не только в Свердловской области, но во всей России: 86 процентов муниципальных образований перешли на эту систему. Она работает не первый год, зарекомендовала как эффективная, потому что действительно приходят потенциально сильные специалисты, имеющие опыт управленческой деятельности", - комментирует председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов.

Ранее, напомним, на эту же схему перешел Екатеринбург, и таким образом, Нижний Тагил оставался последним в области городом, где мэра выбирали напрямую сами жители.

Между тем

Депутаты городской думы Нижнего Тагила приняли сегодня отставку главы города Сергея Носова, который ранее указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Сейчас пост мэра Нижнего Тагила занимает Владислав Пинаев, с марта 2014го бывший первым заместителем градоначальника, а до того занимавший пост министра промышленности и науки Свердловской области.