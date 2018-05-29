Владимир Путин назначил врио глав Якутии и Магаданской области

Сразу два мэра получили от президента предложения пойти на повышение и были назначены временно исполняющими обязанности глав регионов - до вступления в должность лица, избранного губернатором. Речь идет о Якутии и Магаданской области.

На прошлой неделе на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин заявил, что линия на качественное обновление региональных команд продолжится. Глава государства не стал с этим медлить. В понедельник Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и главу Якутии Егора Борисова. Причина - по собственному желанию.

Президент побеседовал с теми, кого посчитал достойным исполнять обязанности глав регионов до выборов: Сергеем Носовым (назначен врио магаданского губернатора) и Айсеном Николаевым (стал врио главы Якутии). Носов занимал пост главы администрации Нижнего Тагила, а Николаев руководил Якутском.

Сергей Носов - выходец с Урала, родился в Магниторске 17 февраля 1961 года. Работал на Магнитогорском металлургическом комбинате: сначала сталеваром, а потом постепенно дошел до замгендиректора. В конце 1998 года переехал в Нижний Тагил, где работал заместителем, а затем и гендиректором Нижнетагильского металлургического комбината. В 2000 и 2004 годах избирался в палату представителей Свердловского Заксобрания. С 2012 года был мэром Нижнего Тагила, а до этого - вице-губернатором Свердловской области (с июля по октябрь 2012 года).

В изменившихся условиях, когда стоит задача рывка, должны приходить новые управленцы, с новыми подходами

Носов не скрывал, что для него кадровое предложение стало сюрпризом: "Действительно, неожиданно. Я не раз говорил, что готов выполнить любое поручение президента любого уровня сложности в любой точке РФ. Любой регион непростой, есть свои сложности, но есть и свои, наверное, особенности, которые дают преимущества в зависимости от тех задач, которые стоят перед регионом в рамках страны". "Что касается Магаданской области, то мне нужно сначала разобраться и понять, что это за регион", - сказал он ТАСС.

Айсен Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде, в 1997 году стал депутатом якутского парламента, в 2004 году был назначен министром финансов республики, в 2007 году - руководителем администрации президента и правительства Якутии. В мае 2011 года получил должность первого зампреда правительства республики. Главой Якутска был избран 4 марта 2012 года, а затем переизбран 10 сентября 2017 года.

Что касается ушедших губернаторов, то они пообещали работать в своих регионах. "Прошение об отставке я подал несколько раньше. Понимаю, что сейчас президент занимается формированием новых команд, и я намерен продолжать работать. Остаюсь в регионе и готов служить и помогать", - заявил РИА Новости Печеный. Борисов еще до объявления о подписании указа сообщил об уходе с поста главы региона. "Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне... Сегодня назрел тот момент в Якутии", - написал он в Instagram.

Выборы главы Якутии и губернатора Магаданской области должны пройти в единый день голосования 9 сентября, сообщила ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"И у Печеного, и у Борисова много заслуг. Однако вопрос в том, что в изменившихся условиях, когда стоит задача рывка, должны приходить новые управленцы, с новыми подходами, новыми взглядами, новыми идеями", - заявил ТАСС председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Эксперт призвал обращать внимание не только на отставки, но и на тех, кто приходит на новые посты: "Обновление ради обновления смысла не имеет". "Речь идет о повышении качества государственного управления, о приходе в регионах к власти политиков, которые не просто смогут продолжать дело предшественников, а смогут решать задачи развития региона", - отметил эксперт.