В Екатеринбурге появился первый в мире созданный роботом стрит-арт

В центре Екатеринбурга на стене жилого дома появился уникальный арт-объект: робот-принтер нарисовал по эскизу нейросети Яндекса мозаику IV века.

Напомним, единственное в мире такого рода произведение, воссозданное искусственным интеллектом, появилось в рамках фестиваля "Стенограффия".

"За основу эскиза для работы был взят сюжет об Ахиллесе - мозаичный пол римской виллы Ла Ольмеды, построенной в Испании в середине IV века н.э., в эпоху династии Флавиев. Специально обученная нейросеть с помощью машинных алгоритмов восстановила отсутствующие элементы позднеантичной мозаики", - пояснили организаторы.

Рисунок перенесли на торец здания с помощью настенного робота-принтера, технология и программное обеспечение которого было разработано творческой командой фестиваля "Стенограффия".