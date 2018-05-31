Открылась регистрация участников Автомобильного фестиваля "РГ"

В День России, 12 июня, в Свердловской области пройдет традиционный, Автомобильный фестиваль "Российской газеты". Регистрация владельцев раритетной техники уже идет на сайте avtoretro.com. Ожидается, что на фестивале зрители увидят не менее полусотни редких автомобилей и мотоциклов.

В этом году встреча любителей авторетро впервые состоится за пределами Екатеринбурга: фестиваль временно "переехал" в город-спутник Верхнюю Пышму.

Основное событие фестиваля - единственная в регионе открытая выставка автомобильных раритетов. В ней могут участвовать как крупные музеи и известные коллекционеры, так и владельцы единственной "ласточки", доставшейся в наследство от дедушки. Главные условия участия - хорошее выставочное состояние автомобиля и предварительная онлайн регистрация.

В этом году на фестивале публике впервые представят только что отреставрированный "Студебеккер" 1912 года и редчайшую самоходную повозку Kelsey Motorette 1909 года, которая выставлялась на прошлом фестивале, но была еще не на ходу. В этот раз Kelsey, возможно, продемонстрирует свои ходовые качества.

Часть экспозиции будет посвящена 120-летию со дня рождения советского конструктора Андрея Липгарта. С 1933 по 1951 годы он был главным конструктором на Горьковском автозаводе. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы самые известные советские автомобили: ГАЗ М20 "Победа", ГАЗ 21 "Волга", ГАЗ-69. Эти машины на фестивале покажет Музей автомобильной техники УГМК.

Впервые в фестивале примет участие информационный партнер фестиваля "Областное телевидение". Телеканал представит очень необычный экспонат: дом на колесах, переоборудованный под передвижную телестудию. Автомобилю более двадцати лет, и он до сих пор исправно работает.

Начало работы выставки ретротехники в 10.00.

Закрытие фестиваля: 16.00.

Место проведения: Верхняя Пышма, Ледовая арена имени Козицына, площадка экстремальных видов спорта (Успенский проспект, 4).

Вход на фестиваль свободный.

Справка "РГ"

Автомобильный фестиваль "Российской газеты" проводится екатеринбургским филиалом "Российской газеты" совместно со свердловским региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов и клубом "Авторетро" имени Анатолия Волкова.

Первый фестиваль прошел в 2008 году. Праздник проводится ежегодно в День России. В рамках фестиваля проходит не имеющая аналогов в регионе выставка ретротехники, в которой могут принять участие все владельцы старинных автомобилей и мотоциклов.