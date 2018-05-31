С июня заработают новые законы для автолюбителей и авиадебоширов

Авиадебоширам запретят летать

С 4 июня авиакомпании смогут отказывать авиадебоширам в перевозке. Они будут вести "черные списки" таких пассажиров и лишать их на год право летать. Об этом говорится в Федеральном законе от 5 декабря 2017 года № 376-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". Хотя для некоторых пассажиров из злосчастного списка сделают исключение. Это будет касаться дебоширов, которые летят на лечение, на похороны родственника или сопровождают пассажира-инвалида.

Впрочем, и другие могут побороться за место в полете. Вот, что об этом говорится в документе: "Решение о внесении пассажира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, может быть обжаловано в судебном порядке".

На ювелирных изделиях появятся специальные метки

С 1 июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и изделий из них. Об этом говорится в Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 321. Также в документе указан список ювелирных изделий, которые будут промаркированы. Эксперимент продлится полгода (до 1 ноября). А цель его заключается в том, чтобы проверить технические возможности системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Также с 1 июня налог начнут взыскивать и со счетов в драгметаллах. Взыскание налога с таких счетов может производиться при недостаточности или отсутствии средств на рублевых и валютных счетах. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2017 г. N 343-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Условия оформления мелких ДТП изменятся

С 1 июня водители смогут самостоятельно оформить мелкую аварию, если ущерб не превышает 100 тысяч рублей. Сейчас зафиксировать аварию без сотрудника ГИБДД можно, если последствия авария оцениваются максимум в 50 тысяч рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 декабря 2017 г. N 448-ФЗ "О внесении изменений в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Обычно оформление таких аварий самостоятельно возможно только, если нет разногласий у водителей. Но с 1 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях допускается оформление ДТП без участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий участников аварии.

Для блокировки номера телефона появится новый повод

С 1 июня операторы связи имеют право перестать обслуживать клиента, если данные на него окажутся недостоверными. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. N 245-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". Все это касается как компаний, так и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Их номера будут заблокированы. Таким образом, власти будут бороться с левыми сим-картами, которые люди покупают, как правило, с рук. Оформлены они либо на компанию, либо на посторонних людей. Такие сим-карты используют преступники и мошенники, чтобы замести следы. Этой возможности их теперь лишат. А тем, кто просто любит экономить на покупке карты, пользуясь услугами уличных продавцов, теперь придется задуматься, стоит ли рисковать. Экономия обернется убытками.

Абоненты, напомним, могут предоставить операторам свои данные несколькими способами: лично предъявить паспорт, с помощью "Единой системы идентификации и аутентификации", портала Госуслуг, а также использовать усиленную квалифицированную цифровую подпись.

Автобусам запретят въезд в город

С 1 июня вводятся ограничения для въезда автобусов в города проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №202. С 1 июня по 17 июля вводится запрет на въезд автобусов на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи. С 1 июня по 30 июня - на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска.

Проезд разрешат только тем автобусам, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам, автобусам оснащенных системой "ГЛОНАСС" и автобусам, у которых есть разрешение на проезд от МВД.