Сергей Лавров впервые встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел Сергей Лавров стал первым из официальных лиц РФ, кто встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это произошло 31 мая, в последний день весны 107 года чучхе, как будет записано в северокорейских хрониках, когда борт главы российского МИД приземлился в столице одной из самых закрытых стран мира. До последнего сохранялась интрига, состоятся ли его переговоры с главой республики. И лишь когда все ожидаемые мероприятия подходили к концу, журналисты узнали: Ким Чен Ын ожидает российскую делегацию в своей резиденции "Павильон ста цветов". Как выяснила корреспондент "РГ", в Пхеньяне очень рассчитывали, что шеф российской дипломатии успеет побывать здесь именно до 12 июня - предполагаемой даты саммита лидеров Северной Кореи и США.

Министр иностранных дел Сергей Лавров стал первым из официальных лиц РФ, кто встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это произошло 31 мая, в последний день весны 107 года чучхе, как будет записано в северокорейских хрониках, когда борт главы российского МИД приземлился в столице одной из самых закрытых стран мира. До последнего сохранялась интрига, состоятся ли его переговоры с главой республики. И лишь когда все ожидаемые мероприятия подходили к концу, журналисты узнали: Ким Чен Ын ожидает российскую делегацию в своей резиденции "Павильон ста цветов". Как выяснила корреспондент "РГ", в Пхеньяне очень рассчитывали, что шеф российской дипломатии успеет побывать здесь именно до 12 июня - предполагаемой даты саммита лидеров Северной Кореи и США.

Корейский гамбит

Напомним, что Сергей Лавров получил приглашение посетить КНДР от своего коллеги Ли Ён Хо в начале апреля, когда тот находился с визитом в Москве. Однако это приглашение оказалось не просто данью вежливости: северокорейцы не стали откладывать дело в долгий ящик и подготовили почву для приезда российского министра в рекордные сроки. Официальный визит главы МИД РФ начался с традиционного церемониала - возложения цветов к памятникам вождям чучхе - так называется государственная идеология Северной Кореи. Две по-буддийски гигантские бронзовые статуи Ким Ир Сена с распростертой рукой и его сына Ким Чен Ира парят над городом с блаженными улыбками. Корреспондент "РГ" наблюдала, как на площадь возле Музея революции то и дело приходили группы школьников в красных пионерских галстуках, словно из оживших советских кинолент, военные при полном параде, пары с совсем маленькими детьми, женщины в расшитых праздничных платьях. Группами и поодиночке, они приближались к подножию, на несколько секунд замирая в поклоне, некоторые принимались фотографироваться на фоне своих вождей. В КНДР уверяют, что поток паломников к мемориалу никогда не заканчивается. Отсюда Сергей Лавров отправился к памятнику советским воинам. Тридцатиметровая гранитная стела, увенчанная звездой, стоит на холме на месте, как говорят, бывшего синтоистского храма, от которого даже сохранились ступени. Этот обелиск был воздвигнут 15 августа 1945 года в память о красноармейцах, погибших при освобождении Кореи во Второй мировой войне. Неподалеку находятся и воинские захоронения, за которыми корейцы ухаживают - глава МИД РФ поблагодарил их за это.

Сергей Лавров и прежде бывал в Пхеньяне. Первый раз он прилетел сюда в 2004 году, еще при Ким Чен Ире - отце Ким Чен Ына. Рассказывают, что северокорейский правитель сыграл с московским гостем партию в шахматы. Каков был исход поединка, история дипломатично умалчивает. Второй раз Сергей Лавров посетил север Корейского полуострова в 2009-м. С тех пор столица КНДР заметно изменилась. Трасса из аэропорта в город по-прежнему ведет вдоль рисовых полей, на которых - классическая буколическая картина - уже с раннего утра трудятся крестьяне и даже люди в военной форме. Зато теперь по всему пути проложены велосипедные дорожки, причем отгороженные для безопасности от проезжей части. Корреспондент "РГ" убедилась, что на велосипедах здесь передвигается чуть ли не каждый второй житель. А ведь было время, когда двухколесный транспорт в стране совсем не приветствовался и был чуть ли не под запретом - считалось, что особенно барышням непристойно крутить колеса. Ну а теперь он столь же повсеместная часть городского пейзажа, что и зонтики, без которых кореянки всех возрастов стараются не выходить днем на улицу. Золотые, синие, розовые, зеленые - они с первыми лучами солнца раскрываются над городом экзотическими цветами. В стране, где редкая модница может позволить себе дорогой и яркий наряд, зонты выглядят не просто предметом обихода, но трогательным и почти вызывающим манифестом индивидуального стиля и красоты. А вот другая визитная карточка Пхеньяна - его знаменитые регулировщицы - постепенно становится редкостью. Дело в том, что еще несколько лет назад в столице КНДР вообще не было светофоров. Как ни странно, старожилы с ностальгией вспоминают те благословенные времена, когда девушки в синей форме и белых носочках выдавали настоящий балет, и смотреть за их виртуозными пируэтами с жезлом было одно удовольствие. Теперь же светофоры добрались до Пхеньяна, поскольку машин на дорогах стало куда больше, а девушки в синей форме остались лишь кое-где на перекрестках, скорее, как дань традиции. И у каждой на поясе - электронный пульт. А еще в городе появились настоящие такси с шашечками и регулярно палатки с закусками и газировкой - плоды реформ Ким Чен Ына, разрешившего в отдельных отраслях частное предпринимательство. Наконец, в центре Пхеньяна выросли новые многоэтажки - аутентичный азиатский хайтек, которым северяне, выживающие в условиях жестких международных санкций, особенно гордятся. Местные жители уверяют, что квартиры в них не стоят пустыми, а государство раздает социальное жилье представителям творческой и технической интеллигенции. В некоторых даже проводятся образцово-показательные экскурсии.

Железобетонные гарантии

Со времени предыдущего визита Лаврова в КНДР много воды утекло и вокруг самого полуострова. Напомним, что в 2009 году дипломатический вояж министра проходил на фоне серьезного обострения в регионе. Тогда КНДР вышла из шестисторонних переговоров по своей ядерной программе, и наблюдатели на полном серьезе обсуждали угрозу вооруженного конфликта между двумя Кореями. Призрак войны маячил еще не далее как в прошлом году - на фоне испытаний Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты и водородной бомбы. Однако этой весной состоялась первая за много лет прорывная встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына, положившая начало реальному межкорейскому диалогу. Возможно, не за горами и первый в истории саммит северокорейского и американского лидеров, который, впрочем, по-прежнему может сорваться в любой момент. Ранее Сергей Лавров настаивал: гарантии безопасности для Северной Кореи, если она действительно готова пойти на шаги по разоружению, должны быть "железобетонными". "Призываем все стороны к ответственности, чтобы не допустить срыва этого хрупкого процесса, - отметил в четверг Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНДР. - За один присест невозможно обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова. Должны быть этапы - и встречные решения на всех этапах". Российский министр также призвал всех игроков "избегать искушения требовать завтра всего и сразу".

По мнению экспертов "РГ", главным подвохом остается разница в подходах между Вашингтоном и Пхеньяном. Дональд Трамп мечтает, чтобы северокорейцы дали согласие ликвидировать свой военный арсенал чуть ли не до конца года, на что те, конечно же, не пойдут. Тем более что перед глазами у них пример сделки по иранскому атому, из которой США, выступавшие одним из ее гарантов, вышли недавно в одностороннем порядке. "Подвижки идут постепенно. Мы видим, что сейчас успешно реализуется дорожная карта, предложенная Россией и Китаем, - напомнил дипломатический источник "РГ". - На первом этапе этот план предполагает снижение военной активности, затем - начало прямых переговоров между Пхеньяном и Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном. А дальше должно начаться многостороннее обсуждение подходов к решению ракетно-ядерной проблемы КНДР". На Смоленской площади не считают, что формат шестисторонних переговоров (Республика Корея, КНДР, Китай, Россия, США и Япония) окончательно похоронен. "Его возобновление было бы оптимальным, - поделился с "РГ" источник в российской делегации. - В любом случае Москва не готова оставаться в стороне, мы намерены участвовать и содействовать процессу урегулирования, даже если кто-то попытается нас оттеснить. Со своей стороны, Северная Корея заинтересована в твердых гарантиях международного сообщества и потому хотела бы опираться на нескольких игроков, включая Москву и Пекин". При этом собеседники "РГ" полагают, что работа над механизмом контроля за ракетно-ядерным арсеналом КНДР и разоружением всего Корейского полуострова может занять годы.

Шкатулка с секретом

Конечно же, все эти тонкие материи обсудили в четверг Сергей Лавров и Ким Чен Ын на первой своей личной встрече. Глава КНДР один принимал в зале всю российскую делегацию - с ним была только переводчица. А еще в резиденции "Павильон ста цветов" находилась сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, которая выступает его спецпосланником в международных делах. Беседа была скрыта от посторонних глаз за закрытыми дверями, но кое-что Ким Чен Ын захотел сказать на камеры. По его словам, встреча проходит "в очень знаменательный период, когда ситуация поворачивается в сторону переговоров". "Всегда готовы к глубокому обмену мнениями с Россией по этим вопросам, нацелены еще больше углублять наше тесное сотрудничество", - заметил северокорейский глава, которому Сергей Лавров передал от президента России "самые теплые приветы и наилучшие пожелания в начинаниях, инициированных на Корейском полуострове". А еще Ким Чен Ын и глава российской дипломатии обменялись подарками. Сергей Лавров вручил руководителю КНДР расписную палехскую шкатулку. "Там даже есть ключик - чтобы запирать ваши секреты", - улыбнулся министр. Ну а что подарил ему вождь Страны чучхе, так и осталось тайной.