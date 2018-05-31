СМИ сообщили о снижении акцизов на топливо с 1 июня

Ставки акцизов на бензин и дизель могут быть снижены на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно уже 1 июня - на месяц раньше предполагаемых сроков.

Об этом сообщил журналистам один из участников недавнего совещания у вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК).

Кроме того, через месяц - 1 июля - ставки акцизов будут снижены еще на 700 рублей за тонну и бензина, и дизеля, сообщает "Интерфакс". Учитывая, что еще в конце прошлого года было принято решение повысить акцизы 1 июля на 700 рублей, теперь речь, видимо, идет о сохранении ставок с 1 июля.

30 мая представитель вице-премьера подтверждал, что у Козака прошло совещание с нефтяниками по фискальной политике. "С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли, крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо", - говорил он.