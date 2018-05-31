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31.05.2018,  
11:12
Текст: Алексей Брусилов

Советского "Комара" превратили в грозу "Апачей" и F-16

В Йемене "засветилась" очень необычная пусковая установка авиационных ракет с тепловой головкой самонаведения Р-60. Местные умельцы установили направляющие на пикапе Toyota.

Данная ракета "воздух-воздух" могла применяться йеменскими самолетами МиГ-21, МиГ-29, Су-22. После фактического уничтожения авиационного парка этой страны силами коалиции под руководством Саудовской Аравии оставшиеся средства поражения стали использовать повстанцы-хуситы для целей противовоздушной обороны.

Фото: Минобороны России
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Ранее на юге Аравийского полуострова уже неоднократно, в том числе и успешно, применяли импровизированные зенитные установки. Правда, с более крупными Р-27Т в качестве вооружения. Для их наведения используют станции с тепловизионными каналами. Это оборудование было демонтировано с американских вертолетов UH-1H, закупавшихся еще до начала гражданской войны.

На самодельном комплексе с Р-60 обошлись более простым прицельным приспособлением. Поэтому, по всей видимости, боевое применение было возможно только в дневное время.

Ракета с инфракрасной головкой самонаведения "Комар" данного типа весит около 43,5 кг. Вес боевой части достигает 3 кг. Длина более 2 м. Дальность пуска на малых высотах составляет до 1,5 км. Скорость ракеты - 2,5-3М.

Ранее Р-60 уже пытались использовать для запуска с наземных пусковых установок. Так, в бывшей Югославии был создан буксируемый зенитный комплекс "Праща". Позже в Сербии появился самоходный вариант с доработанными ракетами. В качестве базы использовалась 30-мм чехословацкая ЗСУ типа "Прага" M53/59 "Ящерица". Правда, такая система так и не была принята на вооружение.

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Фото: Пресс-служба Северного флота
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